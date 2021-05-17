​Onay vermeyin

ABDULLAH SARİCA

Sosyal medya platformu Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinin imzalanması için uzattığı süre 15 Mayıs’ta sona erdi. Şirket, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarında kısıtlamaya gidecek. Hukukçular, kişisel veri güvenliği noktasında tedirginliğe neden olan sözleşmeye karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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VERİLER DURACAK

Avukat Kubilay Cem Baran Fırat, WhatsApp’ın Avrupa Birliği ülkelerinden farklı bir gizlilik sözleşmesini Türk kullanıcılara dayatmaya çalıştığını vurgulayarak, “Bu yeni sözleşme ile birlikte kişisel veriler, WhatsApp tarafından Facebook grubunun diğer firmaları ile yani aslında kullanmadığınız, belki de hiç yüklemeyeceğiniz diğer uygulamalar ile de paylaşılacak ve asla silinmemek üzere diğer uygulamaların veri tabanlarında duracaktır. Telefon numaranız, rehberiniz, cihaz kimliği, yaklaşık ve kesin konumunuz, satın alma geçmişiniz, performans verileriniz gibi kimi zaman hayati sonuçlar dahi doğurabilecek verilerin hepsinin yurt dışında bir yerlere gönderilmesine izin vermiş oluyorsunuz” diye konuştu.

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HUKUKA UYGUN DEĞİL

Fırat, şöyle devam etti: “Kullanıcıların, birden fazla değişikliğin hangisine onay verip veremeyeceğini seçemeden gösterdikleri bu rızanın ilgili kanunun ve hukukun ruhuna uygun olmadığı aşikardır. Bu sözleşmeye onay vermeyerek kişisel bilgilerimizi korumaya devam edebiliriz. Alternatif uygulamalar ile daha az kişisel bilginizi paylaşarak iletişim sağlayabiliriz. Ayrıca onay verilmiş olsa dahi bu sözleşme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 3, 4, 8 ve 9’uncu maddelerine aykırılık teşkil ettiğinden dolayı Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayetlerinizi veya ihlal bildirimlerinizi iletebilirsiniz.”

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