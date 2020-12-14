OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu göründü

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, yeni nesil akıllı telefonlarda farklı özellikler deniyor. Kamera tarafında çok fazlageliştirme mevcut. Yeni alınan bir patent, ilerleyen süreçte 'çıkarılabilir kameralı' telefonların hayata geçirilebileceğini gösteriyor. Aslında sökülebilir-takılabilir bileşenli akıllı telefonlar çok uzun süredir konuşuluyor. Ancak şirketler bu konudaki hazırlıklarına devam ediyor. OPPO'nun patenti de bunun göstergesi.

TEKNOLOJİ Kamerası değişebilen akıllı telefonlar geliyor

Üç kez katlanabiliyor

OPPO bir yandan da katlanabilir telefonlar konusuna eğilmiş durumda. Ancak bu kez ortaya çıkan video, yeni ürünün diğer katlanabilir telefonlardan çok farklı olacağını gösteriyor. Çünkü bu model tam olarak üç kez katlanabiliyor. Yalnızca kredi kartı boyutlarındaki bu akıllı telefonun konsept tasarımı, ürünle alakalı bazı detayların anlaşılmasını sağlıyor.

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Japon tasarım stüdyosu Nendo'nun videolaştırdığı 54 mm x 84 mm boyutlarındaki akıllı telefon, OPPO Slide Phone olarak isimlendiriliyor ve üç menteşeli bir tasarım sunuyor.

OPPO'nun üç kez katlanabilir telefonu, her katlama ya da açılmayla farklı özellikler sunuyor.

Kullanıcılar başparmağıyla telefonun farklı kıvrımlarını kaydırarak üç kademeli menteşe sistemini harekete geçirebiliyor. İlk katlama açıldığında saat, arama geçmişi, bildirimler ve müzikçalar arayüzü gibi basit temel işlevler 40 mm çapındaki ekrandan görüntülenebiliyor.

Ekran tamamen açıldığında boyut 7 inç'e çıkıyor.

Bir sonraki katlamada ise ekranın 80 mm'si açılıyor. Bu konsept tasarımcılara göre selfieçekmeye ya da görüntülü görüşmeye yardımcı olmayı hedefliyor. Tamamen açılma durumunda ise telefonun ekranın 7 inç'e yükseliyor.

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Ayrıca buna ek olarak yan panelde video oynatmanın yanı sıra oyun oynanabiliyor ve çoklu görev modunda fotoğraf çekimi için de tercih edilebiliyor. Tüm bunların yanı sıra gerektiğinde kullanım için telefonun gövdesine bir de kalem gizleniyor.