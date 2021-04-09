Teknoloji Pinterest de temsilci atayacak
SOSYAL MEDYA

Pinterest de temsilci atayacak

Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Pinterest de temsilci atayacak
Pinterest de temsilci atayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest'in de temsilci atayacağını belirterek, "Böylelikle yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı." ifadesini kullandı.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7253 sayılı Kanun kapsamında Pinterest'in de bugün Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdiği bilgisini vererek, "Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak." değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Vatandaşların karşılarında muhatap bulabileceğini, sosyal ağlardaki mağduriyetlerin daha hızlı giderileceğini vurgulayan Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreçte kanunda kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirildiğini anımsattı.

Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkeye gelmesinin sevindirici olduğuna dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve süreci yöneten Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı Kanun'u hayata geçiren TBMM'ye ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı, destek veren sivil toplum kuruluşları ve basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı
GÜNDEM
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı

Türkiye'de temsilci atamayan Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı geldi
TEKNOLOJİ
Türkiye'de temsilci atamayan Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı geldi

Temsilcilik atamayan Twitter'a yönelik beklenen adım atıldı: Reklam alamayacak
TEKNOLOJİ
Temsilcilik atamayan Twitter'a yönelik beklenen adım atıldı: Reklam alamayacak

Sosyal ağ uygulamasının kaldırılmasının ardından Parler CEO'su açıklama yaptı
TEKNOLOJİ
Sosyal ağ uygulamasının kaldırılmasının ardından Parler CEO'su açıklama yaptı

Abone Ol Google News
Fikir kızımdan çıktı

Fikir kızımdan çıktı

​Kadın girişimci tezekten öyle bir şey üretti ki, projesi ödül aldı.
21 saat kazdım mesaim ödenmedi

'21 saat kazdım mesaim ödenmedi'

​Mısırlı operatör Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin etrafını kazmıştı.
Kraliçe Elizabethin eşi Prens Philip öldü

​99 yaşındaki prens, koronavirüsü yenmişti.

​Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı.

Temsilci atayacağını bildirmeyen sosyal ağ kalmadı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​FETÖ'nün 'kadim abisi'nin cezası belli oldu

​Ne ABD'ye ne de Rusya'ya ihtiyacımız kalmayacak

Yerli aşıda önemli gelişme.

500 milyon kullanıcının LinkedIn verileri sızdı.

Foça açıklarında denize düştü. 2 pilot kurtarıldı.
Vatandaşa<br>ücretsiz dağıtılacak

Vatandaşa
ücretsiz dağıtılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi.

​AK Parti'den Cumhurbaşkanını hedef alan İtalya Başbakanına sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.