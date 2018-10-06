Pixel 3 tanıtımına 3 gün kala sızdırıldı

Bu yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından Pixel 3 ve Pixel 3 XL hakkında şimdiye kadar birçok farklı sızıntı ortaya çıktı. Bu haberlerle beraber amiral gemisinin teknik özellikleri ve tasarımıyla ilgili neredeyse her şeyi öğrendik. Yeni yayınlanan sızıntıyla birlikte Pixel serisinin amiral gemisi XL versiyonunun kutu içeriğini görmüş olduk.

Sızdırılan görsellerde Google’ın yeni amiral gemisinin kutusunda bir adet USB-A dönüştürücüsü, kulaklık dönüştürücüsü ve USB Type-C kulaklığı bulunuyor.

Pixel 3 XL, 6.7 inç büyüklüğünde ve 1440x2960 px çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Cihazın arka kısmında daha önceki serilerde olduğu gibi yine çift renkli tasarım kullanılmış. Daha önceki sızıntılarda kamerasının 12.2 MP çözünürlüğünde olduğunu biliyoruz. Parmak izi sensörü yine kameranın altında yer alıyor.

9 Ekim’de tanıtılacak olan Pixel 3 XL, gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor ve 4 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Android 9.0 ile çalışan Pixel 3 XL’ın kutu içeriği gayet zengin tutulmuş.

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