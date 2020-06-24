Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Plütona gezegen değilsin demişlerdi Okyanus bile varmış
BİLİM

Plüton'a gezegen değilsin demişlerdi: Okyanus bile varmış

Plüton'un oluşumu sırasında, buzlu kabuğunun altında bugüne kadar kalmayı başaran bir okyanusu meydana getirecek ısınının ortaya çıkmış olabileceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Pluton'un yüzeyinde okyanus olduğu düşünülüyor.
Pluton'un yüzeyinde okyanus olduğu düşünülüyor.

California Üniversitesinden bilim insanları, NASA'nın New Horizons uzay aracının 2015 yılında çektiği Plüton'un yüzey görüntülerini ve cüce gezegenin iç kısmını öngören bilgisayar simülasyonlarını inceledi.

Plüton'da "sıcak başlangıç" senaryosunu ortaya atan bilim insanlarının yaptığı çalışmanın ayrıntıları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

Araştırma ekibinden gezegen bilimci Carver Bierson,

  • "Plüton oluşmaya başladığında, yüzeyinde darbe etkisi yaratan yeni maddeler sürece dahil oldu. Her darbe, çevresindeki bölgeyi ısıtan bir patlama gibidir. Plüton yavaş oluştuysa yüzey her darbe arasında soğumuş ve genellikle çok soğuk kalmıştır. Ancak hızlı oluştuysa darbe üstüne darbe gelir ve yüzeyin soğuyacak zamanı kalmaz. Plüton'un 30 bin yıldan kısa süre oluştuğunu hesap edersek bu darbelerin yol açtığı ısı, erken dönem bir okyanusun meydana gelmesi için yeterli olacaktır."

değerlendirmesini yaptı.

Plüton artık bir gezegen değil
AKTÜEL
Plüton artık bir gezegen değil

Okyanus'un Pluton'un bu bölgelerinde olduğu düşünülüyor.nnGörsel: Sciences-World

Plüton, Güneş'e Dünya'dan 40 kat daha uzak

  • Bierson, Plüton'un yüzlerce kilometre kalınlıkta buzlu dış kabuğunun altında muhtemelen tuz ve amonyak karışımı sudan oluşan bir okyanusa sahip olabileceğini söyledi. Bu senaryoya göre, su dondukça genleştiğinden Plüton'un yüzeyindeki yarıklar bu okyanusun kanıtı olabilir.

Güneş Sistemi'nde bilinen en büyük cüce gezegen olan ve Kuiper kuşağında bulunan Plüton'un Güneş'e uzaklığı, Dünya'nınkinin yaklaşık 40 katı. Cüce gezegendeki yüzey sıcaklığı eksi 230 derece.

Plüton'un atmosferinin 2030 yılına kadar yok olacağı tahmin ediliyor
TEKNOLOJİ
Plüton'un atmosferinin 2030 yılına kadar yok olacağı tahmin ediliyor
Abone Ol Google News
YouTubedaki büyük tehlike

YouTube'daki büyük tehlike

​Çocuk istismarı içeren videolar nasıl hala erişme açık?
Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Bilm Kurulu üyesi Yamanel'den çarpıcı koronavirüs uyarısı.
Alman muhabir turist gibi gelip Bilde yazdı: Antalya Berlinden daha tedbirli

​Mısır ordusu silah alımlarına rağmen çaresizlik içinde.
Koçluğa bir yıl<br>ara verdim

Koçluğa bir yıl
ara verdim

​​Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi.

Ani sel ve su baskını tehlikesi bugün de sürüyor.

​Bilim Kurulu üyesinden sıtma ilacı uyarısı.

Camilerde uzun bir aranın ardından cemaatle sabah namazı kılındı.

Trump'tan, 'NATO üyeleri Rusya'ya milyarlarca para ödüyor' tepkisi.

Çoklu sistemle, siyasete ayar verme devri de tarih olacak.

Paçavra taşıyan PKK'lıları 'fedakar insanlar' olarak tanımladılar.

​ABD Başkanı Trump'tan Macron hakkında şok sözler.

​Satanizm pedofili dinsizlik teması olan sergi açılamaz!

​Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor?

​Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı.
Muhammet'in<br>katiline tutuklama​

Muhammet'in
katiline tutuklama​

​Demirtaş ile samimi fotoğrafları olan katil hakkında tutuklama kararı çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.