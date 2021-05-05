POCO F3 ve POCO X3 Pro satışa çıkıyor

POCO F3 ile oyun keyfi

Snapdragon 870 tarafından desteklenen POCO F3, Qualcomm Kryo 585 ana çekirdeğe sahip ve ultra hızlı Qualcomm Adreno 650 GPU ile birlikte yüksek performanslı bir oyun deneyimi sunuyor. 120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örneklem oranına sahip 6,67 inç E4 AMOLED Nokta Ekran ve Dolby Atmos ses özellikleriyle donatılan model oyun oynarken iyi bir akıcılık sağlıyor. Sadece 7,8 mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında olan POCO F3 elde rahat ve güvenli bir his verirken hem önde hem de arkada kullanılan Corning Gorilla Glass 5 cihazın sağlamlığını artırıyor. Yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumu ve sayısız yeni kamera özellikleriyle kullanıcıların fotoğrafçılıkla ilgili becerilerini ortaya çıkarmaya yardımcı olan cihaz 4.520 mAh (typ) pili ve Middle Middle Tab (MMT) teknolojisi sayesinde yıldırım hızında şarj olabiliyor. Kutudan çıkan 33W hızlı şarj aleti ile model sadece 52 dakikada %100 şarj edilebiliyor.

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Üstün performans ve daha fazla hız için POCO X3 Pro

Qualcomm Snapdragon 860 ile tasarlanan POCO X3 Pro gelişmiş grafik işleme için Adreno 640 GPU ile birlikte 2,96 GHz'ye kadar yüksek performans sağlayan, 7nm işlemci teknolojisiyle üretilen Kryo 485 ana çekirdekli işlemciye sahip. Model 120Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örneklem oranıyla etkileyici 6,67 inç FHD+ Nokta Ekran ile süper duyarlı, düşük gecikmeli oyun deneyimine olanak veriyor. Ekran, farklı uygulamalar için yenileme hızını optimize etmek için Dynamic Switch teknolojisini kullanıyor ve Corning Gorilla Glass 6 ile günlük aşınmalara ve yıpranmalara karşı daha güçlü bir koruma sağlıyor. POCO X3 Pro, eksiksiz bir dörtlü kamera arka kurulumu ve keşfedilecek sayısız kamera özelliği ile mükemmel bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. 1,6μm 4'ü 1 arada Süper Süper Piksel desteğine sahip 48 MP ana kamera, net ve şaşırtıcı derecede ayrıntılı görüntüler sağlıyor. Ultra kapasiteye sahip 5.160 mAh pil ile donatılan POCO X3 Pro, iki tam güne kadar pil ömrü sunuyor.