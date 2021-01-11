Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini 8 Şubat tarihinde zorunlu olarak kullanıcılara kabul ettirmeye çalışmasıyla birlikte uygulama tepki çığ gibi büyürken, uygulamanın sahibi olan Facebook'un Türkiye yönetiminden bir açıklama geldi. Açıklamada, "İşletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor" denildi ve WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyenlerin şartları 8 Şubat tarihine kadar kabul etmesi gerektiği yinelendi.
Verilerin paylaşılması zorunluluğu da durduruldu
Bu açıklamanı ardından Rekabet Kurulu harekete geçerek, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı.
Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu da durduruldu.