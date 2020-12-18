Reklam yaptırımı yolda

Yasaya rağmen Türkiye’de temsilcilik bulundurmayan yabancı sosyal medya platformlarını yeni yılda reklam cezası bekliyor. Türkiye’de temsilci bulundurmaları için sosyal ağ sağlayıcılarına verilen süre kasım ayında sona ermişti. Yasaya göre 2 Kasım’da şirketlere yaptırımların ilki olan 10 milyon liralık idari para cezası tebliğ edildi. Medya düzenlemesinde ikinci aşama ise bu ay gerçekleşti. 11 Aralık’ta şirketlere bu kez 30 milyon lira ceza kesildi. Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri ile yapılan görüşmelerde Rus VKontakte (VK) şirketi ve Youtube Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti.

SON 22 GÜN KALDI

11 Aralık’ta verilen ikinci idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde ise bu yükümlülük de yerine getirilmezse ocak ayında Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik açmayı kabul etmeyen Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok, Dailymotion, Periscope gibi platformlara reklam verilmesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

TÜRKİYENİN TAVRI YAPICI DİYALOG

Türkiye bugüne kadar şirketlerle yapılan görüşmelerde yapıcı bir diyalog içerisinde bulundu. Düzenlemeyle vatandaşların verisinin ülke sınırları içinde kalması ve hiç kimse tarafından izinleri olmadan kullanılmaması ve vatandaşların kişilik haklarına yapılan saldırılara karşı nasıl kendilerine 48 saat içinde geri dönüş yapacak bir muhatap bulmaları amaçlandı.