Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Sağlık alanında milli iş birliği, kalp ameliyatlarına yerli cihaz
BİLİM

Sağlık alanında milli iş birliği, kalp ameliyatlarına yerli cihaz

ASELSAN ve Bıçakcılar, açık kalp ameliyatlarında kullanılan kalp akciğer makinesini milli olarak geliştirmek için ortaklık anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi İHA
Yerli yatırım
Yerli yatırım


Üst düzey mühendislik ve ileri teknoloji firması ASELSAN ile üretim ve ticarileştirme konusunda 60 yıldan uzun sürenin getirdiği bilgi birikimine sahip olan ülkemizin en büyük tıbbi cihaz üreticisi Bıçakcılar, ithalat ihracat dengesini tersine çevirmek ve son teknoloji sağlık hizmetlerini yerelleşme ile ulaşılabilir hale getirmek yolunda iki önemli hedefe yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Bu projenin odak noktası olarak, kalp damar cerrahisinde hayat kurtarma noktasında kritik rol oynayan ve ileri teknolojilerle tasarlanan kalp akciğer makinesi belirlendi. Her iki kuruluş, Ar-Ge ekipleri aracılığıyla iş birliğine başladı ve tasarım aşamasında ilerlerken cihazın sahip olacağı teknik detaylar belirlendi. Yeni ürünün öncelikli olarak yerli pazar odaklı olup, ileriki aşamada tüm dünyada satışa sunulması planlanıyor.

AA
Aselsan sürece dahil oldu.

Aselsan'dan destek

ASELSAN Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, “İnanıyoruz ki bizim mühendislik konusundaki gücümüz ile Bıçakcılar’ın tıbbi cihaz alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığıyla ortaya çıkacak yeni ürünümüz insan hayatı için gerçek bir değer oluşturacaktır” dedi.
Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar İcra Kurulu Başkanı Dr. Souheil El Hakim de, “Kalp Damar Cerrahisi bizim uzmanlık alanlarımızdan biri ve uzmanlığımızı ASELSAN’ın kusursuz mühendislik donanımı ile birleştirmek, sadece ileri teknoloji bir cihazın üretilmesine değil, tıbbi cihaz pazarında kalp damar cerrahisinde erişilebilir çözümlere öncülük edecektir” diye konuştu.

Sağlık alanında yapay zeka üreten Türk şirketi yatırım aldı
TEKNOLOJİ
Sağlık alanında yapay zeka üreten Türk şirketi yatırım aldı
Abone Ol Google News
73 bini geçtik

73 bini geçtik

İyileşen hasta sayısı artarak devam ediyor.
Bakanlık müdahil olacak

Bakanlık müdahil olacak

Başörtülü üç kadının işten çıkarılmasına ilişkin açıklama.
Cunta çağrılarının arkasında Yassıada rejimi vardır

Cunta çağrılarının
arkasında Yassıada rejimi vardır

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Skandal yazıya<br>suç duyurusu

Skandal yazıya
suç duyurusu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun harekete geçti.
Baro ve tabip odalarına neşter

Baro ve tabip odalarına neşter

​LGBT ve terör destekçilerinin saltanatını bozacak yasa geliyor.
YKS'ye korona ayarı

YKS'ye korona ayarı

Maske ve dezenfektan verilecek, oturma düzeni ise...

Halk TV'de büyük itiraf

Halk TV'de büyük itiraf

​'Devletten kısa çalışma ödeneği alıp tam zamanlı çalıştırıyoruz...'
Yılmaz Özdil'e<br>kötü haber

Yılmaz Özdil'e
kötü haber

​Kaçak inşaatla 142'den 310 metrekareye çıkan villa için yıkım kararı.
İstanbul'un yeni pandemi hastanesi

İstanbul'un yeni pandemi hastanesi

Sadece 28 günde büyük bölümü tamamlandı.
Darısı diğer şehirlerin başına

Darısı diğer şehirlerin başına

​Bolu'daki pandemi hastanesinin son sakinleri taburcu oldu.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor

​Hastanelere hayran kalan CNN bu kez filyasyon çalışmalarında...
İstanbul'da en riskli ilçeler açıklandı

İstanbul'da en riskli ilçeler açıklandı

49 mahalle koronavirüs nedeniyle yüksek risk düzeyinde bulunuyor.
Yasak kalktı anında tatilciler akın etti

Yasak kalktı anında tatilciler akın etti

​Ekipler girişte teker teker adreslerini aldı.
Şimdiden sayfalarca liste oluştu

Şimdiden sayfalarca liste oluştu

​Açılış tarihi belli telefonları hiç susmuyor.
Milyonların beklediği haber

Milyonların beklediği haber

​Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.