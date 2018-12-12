Teknoloji Samsung Blockchain tabanlı telefon üretebilir
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Samsung Blockchain tabanlı telefon üretebilir

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri olan Samsung, Blockchain teknolojisiyle ilgili 3 ticari marka başvurusu yaptı. Buradan yola çıkarak Güney Koreli teknoloji devinin blockchain tabanlı bir akıllı telefon geliştireceği yönünde söylentiler oluşmaya başladı.

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Samsung
Samsung

HTC ve Sirin Labs gibi markaların ardından Samsung’da blockchain tabanlı bir akıllı telefon üretimine başlayabilir. Samsung’un bu hafta Avrupa’da blockchain tabanlı akıllı telefon özellikleriyle ilgili 3 ticari marka başvurusunda bulunması Galaxy Club tarafından fark edildi. Samsung’un başvuru yaptığı marka isimleri, Blockchain KeyStore, Blockchain Key Box ve BlockChain Core olarak belirtildi.

Bu marka isimleri özel ya da genel anahtar saklama formlarını ima ediyor. Belki de Samsung, gelecekteki cihazlarına entegre edilecek bir donanım cüzdanı üzerinde çalışıyor.

Samsung yalnızca marka başvurusunda bulundu

Aslında, ticari marka dökümanları, ticari markaların akıllı telefonlara, mobil uygulamalara ve bilgisayar yazılım platformlarına uygulanabileceğini belirtiyor. Ne yazık ki bunlar sadece bir ticari marka başvurusu. Patent başvurusu olmadığı için daha fazla detaya ulaşamıyoruz. Bu ticari markaların tam olarak nasıl hayata geçirileceğini bekleyip görmek zorundayız.

Kripto para güvenliği hakkında iddialı

Samsung’un, kripto para birimleri ve Blockchain şifreleme anahtarlarını güvenli bir şekilde saklama ihtiyacının oldukça farkında olduğu görülüyor.

Bu yılın başlarında Samsung, kripto paraları saklama konusunda en iyi güvenliğe sahip olduğunu iddia etmişti. Doğal olarak çoğu endüstri uzmanı bu iddiaya katılmamıştı. Görünüşe bakılırsa, Samsung, cihazlarının bu konudaki işlevselliğini artırmaya niyetlenmiş.

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