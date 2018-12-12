Samsung Galaxy Rize için başvuru yaptı

Samsung'un 2019'da gelecek orta seviye telefonları, "Samsung Galaxy Rize" markasıyla ortaya çıkabilir. İngiltere'deki marka başvuruları, Samsung Rize10, Samsung Rize20 ve Samsung Rize30'dan bahsediyor. Marka başvurusu sadece isimlerden bahsettiği için bu telefonların tasarım ve teknik özelliklerinin nasıl olacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bir rapora göre bu isim başvurusu, Samsung'un bir sonraki amiral gemisi serisini farklılaştırma girişiminin bir işareti. Aynı Apple'ın iPhone X ile yaptığı gibi. 91Mobile'a göre ise bu telefonlar, orta seviye cihazlar ve Galaxy A serisindeki gibi telefonlar.

OYNAT 00:34 Delikli tasarıma sahip Galaxy A8S Samsung'un ön kamerada çentik tasarımından kurtulmak için geliştirdiği delikli ön ekran tasarımı ilk defa Galaxy A8s modelinde kullanıldı. İşte cihazın çalışırkenki görüntüsü.

Bir başka ihtimal, Galaxy Rize'ın firmanın katlanabilen telefonunun nihai adı olması. Samsung'un amiral gemisi serisi hakkında Şubat'ın sonundaki Mobil Dünya Kongresi'nde bilgi sahibi olacağız. Yani bu belirsizliğin birkaç ay içinde açıklığa kavuşacak.