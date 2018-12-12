Teknoloji Samsung Galaxy Rize için başvuru yaptı
MOBİL

Samsung Galaxy Rize için başvuru yaptı

Samsung’un yeni modeline Galaxy Rize ismini vereceği yaptığı başvurudan ortaya çıktı. Samsung Galaxy Rize yepyeni bir telefon serisi olarak karşımıza çıkabilir. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy Rize serisinin orta seviyeye hitap eden cihazlardan oluşacağı söyleniyor.

Yeni Şafak
Samsung'un yeni serisi için yaptığı isim başvurusu ortaya çıktı.
Samsung'un yeni serisi için yaptığı isim başvurusu ortaya çıktı.

Samsung'un 2019'da gelecek orta seviye telefonları, "Samsung Galaxy Rize" markasıyla ortaya çıkabilir. İngiltere'deki marka başvuruları, Samsung Rize10, Samsung Rize20 ve Samsung Rize30'dan bahsediyor. Marka başvurusu sadece isimlerden bahsettiği için bu telefonların tasarım ve teknik özelliklerinin nasıl olacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bir rapora göre bu isim başvurusu, Samsung'un bir sonraki amiral gemisi serisini farklılaştırma girişiminin bir işareti. Aynı Apple'ın iPhone X ile yaptığı gibi. 91Mobile'a göre ise bu telefonlar, orta seviye cihazlar ve Galaxy A serisindeki gibi telefonlar.

Delikli tasarıma sahip Galaxy A8S
OYNAT 00:34
Delikli tasarıma sahip Galaxy A8S
Samsung'un ön kamerada çentik tasarımından kurtulmak için geliştirdiği delikli ön ekran tasarımı ilk defa Galaxy A8s modelinde kullanıldı. İşte cihazın çalışırkenki görüntüsü.
YORUM YAP


Bir başka ihtimal, Galaxy Rize'ın firmanın katlanabilen telefonunun nihai adı olması. Samsung'un amiral gemisi serisi hakkında Şubat'ın sonundaki Mobil Dünya Kongresi'nde bilgi sahibi olacağız. Yani bu belirsizliğin birkaç ay içinde açıklığa kavuşacak.

/**/
Bizi kimseye muhtaç etmeyin

Bizi kimseye muhtaç etmeyin

​Cumhurbaşkanı: Çok acil olmadıkça bir şey ithal etmeyin.
İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İstese yardımcılarına devredebilirdi, bizzat görüşmek istedi.
Bedelini çok ağır öderler

Bedelini çok ağır öderler

Bahçeli: Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze alsın.
Daha yeni başladık

Daha yeni başladık

Albayrak: Top çevirdik, şimdi skor yapma vakti.
Son sözleri

Son sözleri

​Şehit Emniyet Müdürü Verdi, kendisine ateş etmeye hazırlanan saldırgana bunları söyledi.
17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

TMSF'ye devredilen şirket bilgisayarı ele verdi.
6 puan farkıgördü tarafını seçti

6 puan farkıgördü tarafını seçti

Akşener: Tercihine saygı duydum, başarılar diledim.
İstanbul'da ilk kar

İstanbul'da ilk kar

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Gündüz kayak öğleden sonra deniz

Gündüz kayak öğleden sonra deniz

​Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerini derledik.

Atama müjdesi

Atama müjdesi

Sağlık Bakanı: 25 bin kişinin ataması yapılacak.
Hırsız maymunlarşehri talan ediyor

Hırsız maymunlarşehri talan ediyor

Halk çaresiz kaldı, parlamento acil toplandı.

Şehit Emniyet Müdürüne veda

Şehit Emniyet Müdürüne veda

Şehit Altuğ Verdi gözyaşı ve dualarla uğurlandı.
Şehadetini biliyordu

Şehadetini biliyordu

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kızı: Babam şehit olursam dik dur diyordu, dik duracağım.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.