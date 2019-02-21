Teknoloji Samsung Galaxy S10 kripto paralarınızı depolayabilecek
KRİPTOGRAFİ

​Samsung Galaxy S10 kripto paralarınızı depolayabilecek

Samsung Galaxy S10 kripto paralarınızı depolayabilecek

Bizzat Samsung tarafından açıklanan özelliğe göre Galaxy S10, blok zinciri anahtarları için özel bir güvenli depolama birimine sahip. Global pazarda liderliği kimselere kaptırmamak için elindeki tüm kozları ortaya koyan firma, popüler trandleri yeni cihaları ile buluşturmaya devam ediyor.

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Samsung Galaxy S10 ailesi kripto para kullanıcılarına cüzdan olma özelliğine sahip.
Samsung Galaxy S10 ailesi kripto para kullanıcılarına cüzdan olma özelliğine sahip.

Samsung, 2019 yılının en popüler akıllı telefonlarından biri olacak Galaxy S10’u resmen tanıttı. Bir akıllı telefonun popüler olması için şık olması, performanslı olması, uzun bir pil ömrü sunması önemlidir. Fakat bir telefon ‘en’ olmak istiyorsa günün trendlerini de muhakkak takip etmelidir.

Webtekno’nun haberine göre bunun farkında olan Samsung, günümüz trendlerine ayak uydurdu ve Galaxy S10’un içinde blok zinciri servisleri için şahsi anahtarlar barındıran özel bir güvenli depolama birimi ekledi. Daha basit açıklamak gerekirse Galaxy S10’un içinde kripto para anahtarlarınızı saklayabileceğiniz özel bir depolama birimi bulunuyor.

Galaxy S10 lansmanı öncesinde cihazın kripto para birimi cüzdanları ve DApp’ler için destek sunacağı yönünde pek çok söylenti bulunuyordu. Hatta sızıntı belgelerin gösterdiği cihazın destekleyeceği kripto para listesinde Ethereum (ETH) cüzdanı seçeneği dahi bulunuyordu. Fakat Samsung, lansman sırasında herhangi bir kripto para biriminin adını geçirmedi.

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