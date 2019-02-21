Teknoloji Samsung Galaxy S10+ Türkiye satış fiyatı ve teknik özellikleri
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Samsung Galaxy S10+ Türkiye satış fiyatı ve teknik özellikleri

Samsung’un yeni tanıttığı Galaxy S10 ailesinin büyük üyesi Galaxy S10+, etkinliğin yıldızlarından birisiydi. Delikli ekran tasarımıyla gelen seride ön kısımda iki kamerasıyla dikkat çeken Galaxy S10+ teknik özellikleriyle de çok konuşulacak. Galaxy S10+’ın fiyatı ve teknik özellikleri haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galaxy S10+ tanıtım görseli.
Galaxy S10+ tanıtım görseli.

Samsung, her yıl olduğu gibi yeni amiral gemisi cihazlarını Unpacked etkinliğiyle tanıttı. Galaxy S10 serisinin büyük üyesi Galaxy S10+ da etkinliğin öne çıkan cihazları arasında yer aldı.

Galaxy S10 ve Galaxy S10+ arasında en dikkat çeken nokta ön kısımdaki kamera sayısı elbette. Galaxy S10’da ekrana gömülü tek kamera bulunurken, Galaxy S10+’ta iki kamera için daha uzun bir boşluk yer alıyor. Tabi bu boşluk tasarım nedeniyle ekrana gömülü. Galaxy S10+ ve küçük kardeşi Galaxy S10 gibi neredeyse ön yüzü tamamen ekrandan oluşacak şekilde tasarlanmış.

Super AMOLED ekran teknolojisiyle daha iyi ekran çözünürlüğü sunuyor.

Super AMOLED ekran

Galaxy S10+, Samsung'un kavisli ekran geleneğini sürdürüyor. Ekran her iki yandan eğimli bir yapı sunuyor. Bu ekran 6.4 inç büyüklüğünde, 3.040 x 1440 piksel çözünürlüğe, 522ppi piksel yoğunluğuna sahip. Cihazın ekranında Super AMOLED teknolojisi kullanıldı.

Cihaz satışa sunulduğu bölgeye göre Exynos veya Snapdragon işlemciler kullanacak.

İki farklı işlemci seçeneği

Galaxy S10'da olduğu gibi, Galaxy S10+ da satışa sunulacağı bölgeye göre iki farklı yonga seti seçeneğine sahip: Snapdragon 855 veya Exynos 9820. RAM büyüklüğü de 8GB ve 12GB arasında değişiyor. 128GB, 512GB ve 1TB, dahili depolama alanı için sunulan seçenekler. Bu alanlar, microSD kart desteği ile daha da yukarı çıkarılabiliyor.

Üçlü kamera sistemi

Cihazın arka kısmında yer alan kamera sistemi konusunda Galaxy S10 ve Galaxy S10+ arasında fark yok. Her iki cihazda da üç kameralı sistem yer alıyor. Ön kısımda 10MP çözünürlüklü kameranın yanında bir de derinlik için 8MP ikinci kameraya yer verilmiş.

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Galaxy S10'da da bulunan ultrasonik parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Bu tarayıcı, ekranın altına yerleştirilmiş durumda.

Telefonun sahip olduğu batarya 4.100mAh kapasiteye sahip. Kablosuz güç paylaşımı ve hızlı şarj yetenekleri, Galaxy S10+'ta da kendilerine yer bulmuş.

Samsung Galaxy S10+ özellikleri:

  • Ekran: 6,4 inç AMOLED HDR+ Infinity O ekran, 3040 x 1440 piksel (522 ppi)
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855, Samsung Exynos 9820
  • Arka kamera: 12 MP f/1,5 geniş açılı lens (77 derece OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens + 12 MP f/2,4 telefoto lens, OIS (45 derece)
  • Ön kamera: 10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği + RGB derinlik sensörü
  • RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB şeklinde üç seçenek
  • Dahili depolama: 128 GB / 512 GB / (512 GB + 512 GB microSD kartla 1 TB) şeklinde üç seçenek
  • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth, CAT, LTE özellikleri
  • Batarya: 4.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0
  • Suya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikası
  • Ses: Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık
  • Sensörler: İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi, Gyro, Jeomanyetik, Hall, Nabız, Proximity, RGB Işık, İris tarama, Basınç sensörleri

Galaxy S10+ Türkiye satış fiyatı ve tarihi

Galaxy S10+'ın Türkiye fiyatları da belli oldu. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model 7.499 TL'den satılacak. Telefonun 512 GB'lık versiyonu ise 8.999 TL'den satışa sunulacak. Samsung Galaxy S10+'ın 128 GB modelinin 25 Şubat 2019 tarihinde ön siparişle satın alanlara gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca telefonu ön siparişle alan kişiler, Samsung'un yeni Galaxy Buds kablosuz kulaklığına ücretsiz sahip olma fırsatını yakalıyorlar.

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