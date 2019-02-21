Teknoloji Samsungun uygun fiyatlı performans canavarı Galaxy S10e
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Samsung'un uygun fiyatlı performans canavarı: Galaxy S10e

Samsung’un dün akşamki tanıtımda çok az yer verdiği ‘bütçe dostu’ Galaxy S10e modeli amiral gemisi özellikleriyle geldi. Muadillerine göre oldukça iyi özelliklere sahip olan cihaz iPhone XR’a rakip olarak üretildiği izlenimini uyandırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galaxy S10e'de diğer modellerden farklı olarak sadece 2 arka kameraya yer verilmiş.
Galaxy S10e'de diğer modellerden farklı olarak sadece 2 arka kameraya yer verilmiş.

Galaxy S10’un tüm özelliklerini kullanamayacağınızı düşünüyorsanız veya sizin için biraz fazla geldiyse Galaxy S10e tam size göre bir cihaz. 5.8 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen Galaxy S10e, Galaxy S10’un birçok özelliğini daha uygun fiyata sunuyor. Ağabeyleri Galaxy S10+ ve Galaxy S10’dan farklı olarak 2 arka kamerayla gelen cihaz daha alışıldık bir parmak izi okuyucusuna sahip. Ayrıca tasarım olarak Galaxy S10 kadar iyi görünüyor ve oldukça yüksek performanslı.

Samsung, S10e'deki "e" harfinin "essential" yani "gerekli" sözcüğünden geldiğini söylüyor.

Galaxy S10e eğlenceli renk seçenekleriyle tanıtıldı.

Galaxy S10e aslında bir performans canavarı

Snapdragon 855 işlemciyle gelen Galaxy S10e için 6GB RAM - 128GB depolama ve 8GB RAM - 256GB depolama olarak iki seçeneğiniz bulunuyor. Depolama alanını her zamanki gibi microSD kartla genişletebiliyorsunuz.

Galaxy S10e'nin fedakarlıkta bulunduğu en önemli iki alan, başta da söylediğimiz gibi ekran ve kamera. Full HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran, ekran altı parmak izi sensörü sunmuyor. Parmak sensörü, telefonun yan tarafında bulunuyor. Buna karşın 12MP değişken diyaframlı kamera, 16MP f/2,2 geniş açılı kamera ve 10MP'lik ön kamera, oldukça güçlü görünüyor. Ön ve arka kameralar, 4K HDR video kaydı yapabiliyor.

Cihazın 3.100mAh kapasiteli pili, Samsung'a göre 24 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu testimiz gösterecek, ancak Samsung'un iPhone XR'nin pil ömrü iddiasına rakip olmak istediği açık.

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Yurt dışı fiyatı 750 dolar olarak açıklanan Galaxy S10e, 8 Mart'ta piyasaya sürülecek.


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