Teknoloji Samsungun ilk 5G cihazı tanıtıldı Galaxy S10 5G
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Samsung'un ilk 5G cihazı tanıtıldı: Galaxy S10 5G

Samsung’un dün gece tanıttığı Galaxy S10 serisinin en dikkat çeken cihazı 5G teknolojisini destekleyen Galaxy S10 5G oldu. Cihazın tek farkı tabi ki sadece 5G’yi desteklemesi değil. Galaxy S10 5G’nin öne çıkan diğer özellikleri haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galaxy S10 5G modeli serinin diğer modelleriyle aynı tasarıma sahip.
Galaxy S10 5G modeli serinin diğer modelleriyle aynı tasarıma sahip.

Samsung, 5G teknolojisini destekleyen ilk akıllı telefon modelini tanıttı. Galaxy S10 5G adını taşıyan ve arka kısmında 5G logosuyla beraber gelen cihaz, diğer modellerden biraz daha büyük bir ekranla geliyor. 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranı olan Galaxy S10 5G gücünü Exynos 9820 işlemciden alıyor. 256GB depolama alanı ve 8GB RAM ile çalışan Galaxy S10 5G’de 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya yer verilmiş.

Ön kısmında 10 MP kamera ve 3D derinlik algılayıcı sensörler bulunan cihazın arka kısmında da 3D derinlik algılayıcı sensör olmak üzere üç kamera var. 12MP geniş açılı kameraya 16MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Verizon operatörüne özel olarak piyasaya çıkacak Samsung Galaxy S10 5G için henüz bir fiyat açıklanmadı. 5G altyapısı henüz yaygın kullanımda olmadığı için bu telefonu çok sık göremeyebiliriz.

Galaxy S10 5G teknik özellikleri

  • Ekran: 6,7 inç AMOLED ve Quad HD+ çözünürlük
  • İşlemci: Exynos 9820
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 256 GB
  • Batarya: 4.500 mAh
  • Ön kamera: 10 MP ve 3D derinlik algılayıcı sensör
  • Arka kamera: 12 MP geniş açılı, 16 MP ultra geniş açılı, 12 MP telefoto ve 3D derinlik algılayıcı sensör

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