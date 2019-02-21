Samsung'un ilk 5G cihazı tanıtıldı: Galaxy S10 5G

Samsung, 5G teknolojisini destekleyen ilk akıllı telefon modelini tanıttı. Galaxy S10 5G adını taşıyan ve arka kısmında 5G logosuyla beraber gelen cihaz, diğer modellerden biraz daha büyük bir ekranla geliyor. 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranı olan Galaxy S10 5G gücünü Exynos 9820 işlemciden alıyor. 256GB depolama alanı ve 8GB RAM ile çalışan Galaxy S10 5G’de 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya yer verilmiş.

Ön kısmında 10 MP kamera ve 3D derinlik algılayıcı sensörler bulunan cihazın arka kısmında da 3D derinlik algılayıcı sensör olmak üzere üç kamera var. 12MP geniş açılı kameraya 16MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Verizon operatörüne özel olarak piyasaya çıkacak Samsung Galaxy S10 5G için henüz bir fiyat açıklanmadı. 5G altyapısı henüz yaygın kullanımda olmadığı için bu telefonu çok sık göremeyebiliriz.

Galaxy S10 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç AMOLED ve Quad HD+ çözünürlük

İşlemci: Exynos 9820

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 4.500 mAh

Ön kamera: 10 MP ve 3D derinlik algılayıcı sensör

Arka kamera: 12 MP geniş açılı, 16 MP ultra geniş açılı, 12 MP telefoto ve 3D derinlik algılayıcı sensör