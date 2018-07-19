Teknoloji Samsung tanıtamadan piyasaya sürdüler
MOBİL

Galaxy Note 9'un sahtesini Samsung'tan önce satışa sürdüler

Samsung tanıtamadan piyasaya sürdüler

Samsung Galaxy Note 9 resmi olarak tanıtılmadan önce Çinliler yine yapacağını yaptı. Galaxy Note 9’un tanıtılmadan sızıntı bilgiler ışığınsa sahtesini üreten Çinliler, telefonu Samsung’tan önce piyasaya sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung, Galaxy Note 9'u, 9 Ağustos tarihinde tanıtacak.
Samsung, Galaxy Note 9'u, 9 Ağustos tarihinde tanıtacak.

Samsung Galaxy Note 9 resmi olarak tanıtılmadan önce Çinliler yine yapacağını yaptı. Güney Koreli Teknoloji devi Samsung’un en gözde telefonlarından biri olan Galaxy Note 9, 9 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Lakin tanıtım öncesi ortaya çıkan sızıntılar birde resmi görsellerin ortaya çıkması, Çinli sahte telefon üreticilerini harekete geçirmeye yetti.

Galaxy Note 9’un dış görünüş olarak neredeyse birebir aynısını yapan sahte telefon üreticileri, telefonun içerisine yerleştirdiği kalitesiz ürünler ile uygun fiyattan piyasaya sürüyor. Buda orijinal cihazları satın almaya gücü yetmeyenleri kendine çekiyor.

Çinli sahte telefon üreticilerin Galaxy Note 9 tanıtılmadan önce piyasaya sürdüğü cihaza bakıldığında, arka tarafta hiçbir fark göze çarpmıyor. Lakin sahte Galaxy Note 9’un ön yüzü çevrildiğinde işler o noktada biraz karışıyor. Ekran kalitesi ve kalın çerçevelere sahip sahte Note 9, aslında bariz bir şekilde anlaşılabiliyor.

Birçok insan tarafında rağbet gören bu telefonlar, fiyatı ile cezbetmeye devam ediyor. Fakat söz konusu bu sahte telefonlar fiyat olarak birçok insanı kendine çekse de sağlık açısında uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyor. Çünkü cihazların içerisinde test edilmemiş bataryalar kullanan bu üreticiler, telefon patlamaları yanmalar gibi sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Buda kar edeyim diyen kullanıcıların maddi manevi zarar görmesine den oluyor.

Halep iddiası

Halep iddiası

​Türkiye ve Rusya, Esed rejiminin Halep'ten çekileceği ve kontrolün Türkiye'ye geçeceği bir formül üzerinde görüşüyor.
Dünyanın tekırkçıdevleti

Dünyanın tekırkçıdevleti

​İsrail parlamentosu, “Yahudi Ulus Devlet” yasasını onayladı.
Çankayane olacak?

Çankayane olacak?

​Türkiye'nin 90 yılına tanıklık eden Çankaya Köşkü merak konusu.
FETÖ'nünprensine şok

FETÖ'nünprensine şok

​FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi.
THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

​İlana başvuran 16 kişi arasında başörtülü Fatma Durmuş da bulunuyor.
Alçaklığadoymadılar

Alçaklığadoymadılar

​HDP'li isimler adeta devlete meydan okudu.
28 günlükteorik eğitim

28 günlükteorik eğitim

​Bostancı, 28 günlük bedelli askerlikte verilecek eğitim.
Kandil'emesaj

Kandil'emesaj

​Akar ve Güler Hakkari'deki üssü ziyaret etti.

4 yıldıza doğru

4 yıldıza doğru
40 yıllık rezillik

40 yıllık rezillik
Kartal'a kolay rakip

Kartal'a kolay rakip

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Fransa'da skandal olay!

Fransa'da skandal olay!

​Macron'un yardımcısı kılık değiştirip, öğrenci dövdü.
AB'yi tehdit etti

AB'yi tehdit etti

Trump, Google'a verilen cezayı eleştirdi.
İsrail'deapartheid dönemi

İsrail'deapartheid dönemi

Filistinliler ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürüldü.
Dumanlar gökyüzünü kapladı

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Zeytinburnu'nda eski bir fabrikada yangın çıktı.
Alperendavasında karar

Alperendavasında karar

​Alperen'i serviste unutanların cezaları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.