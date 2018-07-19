Samsung tanıtamadan piyasaya sürdüler

Samsung Galaxy Note 9 resmi olarak tanıtılmadan önce Çinliler yine yapacağını yaptı. Güney Koreli Teknoloji devi Samsung’un en gözde telefonlarından biri olan Galaxy Note 9, 9 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Lakin tanıtım öncesi ortaya çıkan sızıntılar birde resmi görsellerin ortaya çıkması, Çinli sahte telefon üreticilerini harekete geçirmeye yetti.

Galaxy Note 9’un dış görünüş olarak neredeyse birebir aynısını yapan sahte telefon üreticileri, telefonun içerisine yerleştirdiği kalitesiz ürünler ile uygun fiyattan piyasaya sürüyor. Buda orijinal cihazları satın almaya gücü yetmeyenleri kendine çekiyor.

Çinli sahte telefon üreticilerin Galaxy Note 9 tanıtılmadan önce piyasaya sürdüğü cihaza bakıldığında, arka tarafta hiçbir fark göze çarpmıyor. Lakin sahte Galaxy Note 9’un ön yüzü çevrildiğinde işler o noktada biraz karışıyor. Ekran kalitesi ve kalın çerçevelere sahip sahte Note 9, aslında bariz bir şekilde anlaşılabiliyor.

Birçok insan tarafında rağbet gören bu telefonlar, fiyatı ile cezbetmeye devam ediyor. Fakat söz konusu bu sahte telefonlar fiyat olarak birçok insanı kendine çekse de sağlık açısında uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyor. Çünkü cihazların içerisinde test edilmemiş bataryalar kullanan bu üreticiler, telefon patlamaları yanmalar gibi sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Buda kar edeyim diyen kullanıcıların maddi manevi zarar görmesine den oluyor.