Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.

Sahte hesaplar çoğaldı

Parayla satın alınarak onaylanma sürecinin başlaması, güvenilirlik sorunlarını da beraberinde getirdi. Twitter’da saygınlığı, tanınırlığı ve orijinalliği gösteren ‘mavi tik’in artık parayla satın alınabiliyor olmasının neden olacağı sorunlara dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Anıl Aba, kullanıcıları uyardı.

Seçim öncesi sahte mavi tiklere dikkat

Anıl Aba, özellikle künyesi olmayan haber sitesi ve hesaplarının paylaşımların ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Seçim süreci öncesi haber paylaşımı yapan pek çok sosyal medya hesabının türediğini ve bu hesapların paylaşımlarının çok fazla dolaşıma girdiğini aktaran Aba, şu ifadeleri kullandı: Son zamanlarda patronu, editörü, muhabiri, yazarı, internet sitesi, künyesi belli olmayan birçok Twitter hesabı ortaya çıktı.

Hem çok takipçili hem de mavi tikli olmaları insanlarda bir güven duygusu uyandırıyor. Oysa bunlar, büyük ihtimalle seçim gündemini manipüle etmek için çalışıyorlar.

Zaten bazılarının yöneticilerinin aynı olduğu tespit edilmişti. Bazen 7-8 sene önce açılmış eski ve çok takipçili bir hesabı satın alıp geçmiş paylaşımları ve beğenileri temizleyip işe başlıyorlar. Bazen de sahte takipçi satın alarak hesaplarını büyütüyorlar."

'Kararsız seçmeni yalan haberlerle etkileniyor'

Sahte hesapların birden fazla sosyal medya platformunda ortak hareket ettiğini söyleyen Aba, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu gibi hesaplar Reddit, Discord ve Instagram gibi başka sosyal medya ortamlarında organize olup Twitter’daki gündemi etkilemeye çalışıyorlar.

Kararsız seçmeni yalan haberlerle etkileyerek kendi tarafına çekme veya oy vereceği partiye pamuk ipliğiyle bağlı seçmeni öfkelendirerek oyunu diğer partiye yönlendirme gibi yöntemleri kullanıyorlar. Cambridge Analytica skandalında bunları görmüştük. Bir benzeri bu sefer Türkiye seçimlerinde Twitter üzerinden işliyor gibi. Şüphe uyandıran; sahibini, editörünü, yazarını bilmediğiniz, internet sitesi olmayan, Twitter Blue abonesi, kopyala-yapıştır haberler paylaşan hesapları takipten çıkıp engellemekte ya da en azından sessize almakta fayda var."







