Teknoloji Siber Vatana yerli kalkan
DİĞER

Siber Vatan’a yerli kalkan

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) siber saldırılara karşı yerli yazılımlar Avcı, Azad ve Kasırga ile verdiği mücadeleler ile Siber Vatan zararlı yazılımlardan korundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siber Vatan’a yerli kalkan
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) siber saldırılara karşı yerli yazılımlar Avcı, Azad ve Kasırga ile verdiği mücadeleler ile Siber Vatan zararlı yazılımlardan korundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde yürütülen siber güvenlik faaliyetleri kapsamında, BTK kampüsünde görev yapan USOM, siber güvenlik için kaleye dönüştürüldü. Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen Avcı, Azad ve Kasırga projeleri ulusal siber güvenliğe önemli katkılar sağlarken, bu uygulamalarla birçok zararlı yazılım bertaraf edildi.

KOVİD-19 YAZILIMLARI ENGELLENDİ

  • Pandemi sürecinde yerli ve milli uygulamalarla 750 adet sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 25 bin 380 adet zafiyet tespit edildi. Kovid-19 ile alakalı 119 adet zararlı yazılım incelemesi ve 569 adet zararlı yazılım bilgisi SOME’lerle paylaşıldı. Ayrıca yine Kovid-19 ile alakalı bin 657 adet zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi de engellendi.

SİBER ORDU 7/24 MESAİDE

Türkiye’de siber güvenlik alanında en önemli hususlardan biri de kritik altyapıların korunması olarak ortaya çıkarken, gerek geçmiş dönemdeki gerekse yeni Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı’nda kritik altyapıların korunması stratejik hedeflerden biri olarak belirlendi. Bu kapsamda kritik altyapı sektörleri USOM ve bin 800’ün üzerinde SOME ve 5 bine yakın siber güvenlik uzmanından oluşan ulusal siber güvenlik yapılanması tarafından Siber Vatan 7/24 esaslı olarak korunuyor.

Abone Ol Google News
Kuzey Kutbundarota savaşı

Dünyanın devleri dengeleri değiştirecek yeni rota arayışında.
Mescid-i Aksabenim kaderim

Mescid-i Aksa benim kaderim

​Filistinli Henadi Halawani, yedi yıldır mescide giremiyor.
Aşıdan değil virüsten korkun

Aşıdan değil
virüsten korkun

​Doktorlar, ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.
Biz bu oyunu çok gördük

Biz bu oyunu çok gördük

​Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'ye yapılan saldırıya ilişkin konuştu.
Parasızlıktan küçük <br>harflerle gazete çıkardık

Parasızlıktan küçük
harflerle gazete çıkardık

​Milli Gazete'yi kuran Hasan Aksay, Yeni Şafak'a konuştu.
Karayılan’ın uykuları kaçacak

Karayılan’ın uykuları kaçacak

​'Manevi oğlundan' teröristlere teslim olma çağrısı.
Soğuk algınlığı deyip geçmeyin

Soğuk algınlığı deyip geçmeyin

Kistik fibrozis hastalığının habercisi olabilir.
İran'da Reisi dönemi

İran'da Reisi dönemi

​Katılım düşük geçersiz oy çok.
Hem anne hem baba

Hem anne hem baba

Uğur Hallamoğlu verdiği hayat mücadelesiyle takdir topluyor.
Rus turist sevinci

Rus turist sevinci

​Önce aşı belgesi sonra giriş izni.
'Beni öldü sanıp bıraktılar'

'Beni öldü sanıp bıraktılar'

​Dolandırıcı tarafından darp edilen yaşlı kadın dehşeti yaşadı.

​Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş gelişme.

​Galatasaray Kulübü'nün 38. başkanı seçildi.

​Sağlık Bakanı Koca'dan 'randevusuz aşı' uyarısı.
Düelloyu<br>Almanya kazandı

Düelloyu
Almanya kazandı

​Almanya geriye düştüğü maçta Portekiz'i 4-2 yendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.