Siber Vatan’a yerli kalkan

ABDULLAH SARİCA

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) siber saldırılara karşı yerli yazılımlar Avcı, Azad ve Kasırga ile verdiği mücadeleler ile Siber Vatan zararlı yazılımlardan korundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde yürütülen siber güvenlik faaliyetleri kapsamında, BTK kampüsünde görev yapan USOM, siber güvenlik için kaleye dönüştürüldü. Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen Avcı, Azad ve Kasırga projeleri ulusal siber güvenliğe önemli katkılar sağlarken, bu uygulamalarla birçok zararlı yazılım bertaraf edildi.

KOVİD-19 YAZILIMLARI ENGELLENDİ

Pandemi sürecinde yerli ve milli uygulamalarla 750 adet sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 25 bin 380 adet zafiyet tespit edildi. Kovid-19 ile alakalı 119 adet zararlı yazılım incelemesi ve 569 adet zararlı yazılım bilgisi SOME’lerle paylaşıldı. Ayrıca yine Kovid-19 ile alakalı bin 657 adet zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi de engellendi.

SİBER ORDU 7/24 MESAİDE

Türkiye’de siber güvenlik alanında en önemli hususlardan biri de kritik altyapıların korunması olarak ortaya çıkarken, gerek geçmiş dönemdeki gerekse yeni Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı’nda kritik altyapıların korunması stratejik hedeflerden biri olarak belirlendi. Bu kapsamda kritik altyapı sektörleri USOM ve bin 800’ün üzerinde SOME ve 5 bine yakın siber güvenlik uzmanından oluşan ulusal siber güvenlik yapılanması tarafından Siber Vatan 7/24 esaslı olarak korunuyor.