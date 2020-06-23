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Teknoloji Site kurmak sanıldığı kadar zor değil Bir internet sitesi ile milyonlar kazanıyorlar
İNTERNET

Evde web sitesi kurabilir milyonlar kazanabilirsiniz

Site kurmak sanıldığı kadar zor değil: Bir internet sitesi ile milyonlar kazanıyorlar:

Web sitesi sahibi olmak isteyenler, daha önce hiç duymadıkları kavramlarla karşılaşabiliyor. Kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmış gelişmiş bilgisayarların yani sunucuların, web sitelerini barındırma şekillerine göre fiziksel sunucu, sanal sunucu, bulut sunucu gibi farklı türleri bulunuyor. İnternetin kalbi olarak nitelendirilen sunucular arasında en verimli hosting çözümlerinden biri ise Virtual Dedicated Server (VDS) ön plana çıkıyor.

Haber Merkezi İHA
Evde site tasarlamak çok da zor değil.
Evde site tasarlamak çok da zor değil.


Hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, en verimli sanal sunuculardan birinin VDS olduğunu belirterek, site kuracaklara işin püf noktalarını şöyle açıkladı:

“VDS sanallaştırma teknolojisiyle bir sunucunun donanımının, birbirinden tamamen bağımsız küçük sunucular halinde bölünmesi anlamına gelir.

Web sitesini bir VDS üzerinde barındıran site sahipleri, kendileri için özel ayrılmış işlemci ve ram gibi kaynaklara sahiptir ve diğer site sahipleri bu kaynakları kullanamaz. VDS ile ihtiyaca yönelik donanım ve özelliği yüklemek mümkündür. İnternet sitelerinde oluşan yoğun takipçi ve müşteri trafiğine karşı etkili çözüm sunarken bu trafiğin daha iyi ve kaliteli yönetilmesinde büyük avantaj sağlar.

  • Yüksek çalışma performansı sayesinde sürekli olarak etkili bir şekilde çalışarak site oluşumunda da önemli rol alır. İşlerin aksamadan, kesintiye uğramadan yapılmasında kolaylık sağlayan bir sistemdir VDS güvenli ortam oluşturması nedeni ile verilerin güvenliğini en üst düzeyde sağlarken çalışmalar ve verilerin farklı sunucu ve kullanıcılar tarafından kullanılmasını da önler.

Hazır site ile 30 dakikada web sitesi!
ÖZGÜN
Hazır site ile 30 dakikada web sitesi!

Özellikle veri kontrol yazılımı, radyo ve televizyon yayını, mail sunucusu, internet ve e ticaret sitesi sunucusu ya da yedek ve ana sunucu olarak kullanılabilme özelliği ile de ön plana çıkar.

Evden internet sitesi kurmak için ipuçları
TEKNOLOJİ
Evden internet sitesi kurmak için ipuçları
  • Çok sayıda alan adı barındırması ile çok sayıda site için ortak sunucu olarak kullanım imkanı sağlayarak, profesyonel kullanım ile kullanıcısına çeşitli alanlarda avantaj oluşturur Vds Sunucu temininde doğru ve güvenilir bir hizmet almak son derece önemlidir.

Web sitesi tasarımının özellikleri
ÖZGÜN
Web sitesi tasarımının özellikleri

İhtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak VDS sunucu satın alarak işlemlerinizi güvenli bir şekilde sürdürmeniz mümkün olacaktır.

Kullanılacağı alana uygun olarak hazırlanan VDS sunucunun tamamen kullanıcı kontrolünde kullanımı mümkün olurken, destek hizmetleri ile sunucunun en ideal şekilde kullanılması sizi bir adım daha ön plana çıkartacaktır”

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