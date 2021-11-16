Müzik dinleme platformu Spotify çöktü

Müzik dinleme platformu Spotfy'a erişmek isteyen kullanıcılar, 'Bir şeyler ters gitti' uyarısıyla karşılaştı.
Platformdan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, yaşanan sorunun yaklaşık bir saat sonra düzeldiği öğrenildi.
Müzik dinleme platformu Spotfy'a erişmek isteyen kullanıcılar, 'Bir şeyler ters gitti' uyarısıyla karşılaştı.
Platformdan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, yaşanan sorunun yaklaşık bir saat sonra düzeldiği öğrenildi.
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