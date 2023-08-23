Tayland'dan Facebook'a yasaklama tehdidi

Tayland, dolandırıcılık reklamlarını yeterince denetlemediği ve mağduriyet yaşandığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Facebook'u ülke genelinde yasaklamakla tehdit etti. Güney Asya ülkesi Tayland, sosyal medya devi Facebook'a ambargo getirebilir. Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Facebook'un yayınlandığı reklamları denetlemek için yeterli çabayı göstermediği, bunun da yüz binlerce Tayland vatandaşının dolandırıcılık kurbanı olmasına neden olduğu belirtildi.