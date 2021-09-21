​Teknofest zamanı​

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden TEKNOFEST heyecanı, bugün başlıyor. Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek festival, 26 Eylül Pazar gününe kadar çeşitli etkinlik ve gösterilerle devam edecek. Teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST’te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, yapay zekadan su altı sistemlerine kadar 35 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmaları yapılacak. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 5 milyon TL’nin üzerinde ödüller bekliyor.

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HES İLE GİRİŞ YAPILACAK

Festivalde Kovid-19 önlemleri de alınacak. İnternet sitesi üzerinden kayıt yaptırmayan kişiler festival alanına alınmayacak, kayıt esnasında HES kodu istenecek. Kayıt formuna TEKNOFEST resmi sitesi üzerinden ulaşılabilecek. İki doz aşısını tamamlamamış kişilerden son 48 içinde negatif sonuçlanan PCR testi istenecek. Kontroller yine HES uygulaması üzerinden yapılacak. 18 yaş altı ziyaretçiler için kayıt şartı olmayacak ancak ebeveynlerden HES kodu ibrazı istenecek. Festival alanında maske, mesafe ve hijyen hassasiyetine dikkat edilmesi için uyarılarda bulunulacak. 450 bin metrekareli festival alanına en fazla 100 bin kişi alınacak. Her bir ziyaretçi ya da katılımcıya 4 metrekare alan düşecek şekilde planlandı. Stant ve yarışma alanları da Kovid-19 kurallarına göre ayarlandı. Görevlilere ilişkin de tedbirler alındı.

TEKNOLOJİ Türk Savunma Sanayii Zaman Tüneli TEKNOFEST'te ziyaretçilere açılıyor

ATÖLYELER DÜZENLENECEK

TEKNOFEST’in ilk gününde saat 11.00’de açılış seromonisi yapılacak. Ardından Dikey Rüzgar Paneli, Planetasyum, Hava-Kara Araçları Sergisi gibi aktiviteler olacak. Bilim Merkezi, Deneyap, Roketimi Tasarlıyorum atölyeleri düzenlenecek. Dün başlayan TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi bugün de devam edecek. Yarışmalarda Karma Sürü Simülasyonu, Sağlıkta Yapay Zeka, Ulaşımda Yapay Zeka, Uçan Araba Tasarımı, Jet Motor Tasarımı gibi kategorilerde katılımcılar kıyasıya mücadele edecek. Öte yandan yarışma sergileri de düzenlenecek. Yarın ve sonraki günkü etkinliklerde Türkiye Drone Şampiyonası; cuma günü ise World Drone Cup düzenlenecek. Festival boyunca özel uçuşlar gerçekleşecek. Solo Türk, Türk Yıldızları, Üzüm Salkımı Gösterisi, Jandarma Çelik Kanatlar, MIG 29, Hürkuş, Atak ve paraşüt atlayışı gösterileri olacak.

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Gökyüzünden selam

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, TEKNOFEST 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Azerbaycan Hava Kuvvetleri ekiplerinin de MIG-29 uçaklarıyla eşlik ettiği selamlama uçuşunda uçaklar gökyüzünde yan yana uçtu. F4 ve F16 uçakları da İstanbul semalarındaydı.

Savunma sanayiinin yolculuğu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından hazırlanan “Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii” başlıklı zaman tüneli, TEKNOFEST’te ziyaretçilerle buluşacak. Zaman tüneli milattan önce 3’üncü yüzyılda 10’luk ordu sistemini geliştiren Mete Han ile başlayıp, Akıncı TİHA’ya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan görseliyle bitiyor. Tünel, Türklerin savunma sanayisi alanındaki başarılarını gösteriyor.

Yangınları söndüren uçaklar görülecek

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), TEKNOFEST’e ilk kez katılacak. Orman yangınları için kullanılan yerli üretim insansız hava aracı Bayraktar’ı sergileyecek olan OGM, ayrıca komuta helikopterleri (Bell-429), arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento), Yangın-Cell gibi teknolojileri meraklılarıyla buluşturacak. Yerli yazılıma sahip Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) de sergilenecek. “Deprem simülasyonu ve“rüzgar simülasyonu” ilk defa görücüye çıkacak.

DİHA ilk kez sergilenecek

Baykar Savunma Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA, ilk kez TEKNOFEST Baykar standında sergilenecek. Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki bir hava aracı olarak göze çarpıyor. Araç; otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Ayrıca AKINCI ve TB2 de halka açık uçuş gösterileri ile TEKNOFEST’te.