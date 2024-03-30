Teknoloji devi elektrikli araç üretmeye başlıyor: Tesla Model 3 ile eşdeğer olacak

RHG Enertürk Elektrikli Araç Şarj İstasyonları’nın kurulum, işletmeye alınma ve işletme süreçleri, Almanya’nın bu alandaki en güvenilir markalarından olan TÜV SÜD’ün gözetiminde gerçekleştirilecek. Sektörde ilk olan bu uygulama sayesinde hem elektrikli araçlar hem de kullanıcılar için istasyonlarda oluşabilecek risk ve kazalara karşı yüksek düzeyde güvenliğin sağlanarak «güvenli şarj istasyonu» ifadesinin sektöre kazandırılması hedefleniyor.