Telegram'da veri sızıntısı skandalı

Telegram özellikle güvenli olmasıyla WhatsApp’a alternatif olarak büyük bir popülarite yakaladı. Hatta en büyük rakibi WhatsApp’a güvenlikle ilgili göndermeler yapıyordu. Ortaya çıkan skandala göre Telegram, kullanıcıların herkese açık ve kişisel IP adreslerini sızdırıyor. Araştırmacı Dhiraj Mishra, güvenlik açığının kimleri etkilediğini ve kullanıcıların nasıl etkilendiğini detaylı bir şekilde anlattı.

Hangi kullanıcıları etkiliyor?

Masaüstü uygulamasını kullananların, sesli görüşme yaptıkları zaman konumları ve IP adreslerini konuşma yaptıkları kişi ele geçirebiliyor. Mobil uygulamadaysa Peer to Peer özelliğini devre dışı bırakan kişiler bu açıktan etkilenmiyor. Masaüstü sürümde ortaya çıkan güvenlik ihlalinin sebebiyse bu özelliğin devre dışı bırakılamaması olarak belirtiliyor.

1.13.7 beta ve 1.14 sürümünde, peer to peer özelliğini masaüstü uygulamasında da kapatabilme seçeneği eklenerek ortadan kaldırılmış olan açık, kullanıcıların aklında güvenlik konusunda büyük soru işaretleri bırakmaya yetecek gibi duruyor.

Sloganlarında bile güvenliği vurgulayan Telegram uygulamasının konumunuzu açığa çıkarması şirkete büyük bir prestij kaybı yaşattı. Açığı bulan araştırmacıya 2.000 euro ödül verilmiş.

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