Tesla'nın hisseleri yüzde 21 değer kaybetti: Elon Musk da bir günde en çok servet kaybeden kişi oldu
Tesla'nın hisseleri yüzde 21 değer kaybetti: Elon Musk da bir günde en çok servet kaybeden kişi oldu
Bu Hisseleri 10 yıldır halka açık olan Tesla, dün en sert düşüşü yaşadı. Tesla hisseleri yüzde 21 değer kaybederken Elon Musk da bir günde 16.3 milyar dolarla bugüne kadar en çok servet kaybeden kişi olarak tarihe geçti.
Bloomberg'in haberine göre, piyasalardaki dünkü düşüşle beraber Tesla CEO'sunun serveti de sadece bir günde 16.3 milyar dolar eriyerek 82.2 milyar dolara geriledi. Elon Musk bu düşüşle bir günde en çok para kaybeden insan unvanını kazandı.
ABD piyasaları resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü kapalıydı.