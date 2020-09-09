Tesla'nın hisseleri yüzde 21 değer kaybetti: Elon Musk da bir günde en çok servet kaybeden kişi oldu

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla hisseleri dünden beri sert bir düşüş gerçekleştiriyor.

Şirketin endekse dahil edilmesini bekleyen yatırımcılar bu karar sonrası satışa geçmişlerdi.

Mart başından bu yana en güçlü gün iç kaybını gerçekleştiren Elon Musk'ın şirketi Tesla, yüzde 21 değer kaybetti. Dünyanın üçüncü en zengin insanı olan Musk da servetinde ciddi bir kayıp yaşadı.

FOTOĞRAF 8 Apple, tek bir günde 180 milyar dolar kaybetti. Şirketin hisselerindeki düşüş, şirketin bir günde rekor bir kayıp yaşamasına neden oldu. Şirketin hisselerindeki düşük geçtiğimiz hafta yüzde 8’le başladı. Bu yüzde 8’lik düşüş ise iPhone üreticileri için 180 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyordu. Salgın nedeniyle borsadaki hareketlenmeler şirketlerin hisse senetlerini de etkiliyor. Fakat dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları salgın dönemiminde de değer kazanmaya devam ediyor. Başta Amazon olmak üzere Facebook, Apple ve Microsoft hisse senedi piyasasına tamamen hakim. Apple ise tek bir günde rekor kayıp yaşamasına rağmen, hisse değeri bu yılın Ocak ayına göre yüzde 65 ve geçen yılın bu zamanına göre yüzde 127 arttı. Apple’ın halka açık hisse senetleri olmasına rağmen yatırımcısına kaybettirmiyor. Apple tarihinin en büyük değer kaybı: Bir günde 180 milyar dolar kaybetti Bir dünya markası olan teknoloji devi Apple, iki gün önce 180 milyar dolar kaybetti. İki trilyon dolar değerine sahip olan Apple için bu büyük bir rakam olmasa da herhangi bir şirketin tek bir günde en büyük kaybı olarak tarihe geçti. BiP'te paylaş

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Bloomberg'in haberine göre, piyasalardaki dünkü düşüşle beraber Tesla CEO'sunun serveti de sadece bir günde 16.3 milyar dolar eriyerek 82.2 milyar dolara geriledi. Elon Musk bu düşüşle bir günde en çok para kaybeden insan unvanını kazandı.

ABD piyasaları resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü kapalıydı.

TEKNOLOJİ Twitter aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu 130 hesabın hack'lendiğini açıkladı