Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Teslanın hisseleri yüzde 21 değer kaybetti Elon Musk da bir günde en çok servet kaybeden kişi oldu
ÜRÜN HABERLERİ

Tesla'nın hisseleri yüzde 21 değer kaybetti: Elon Musk da bir günde en çok servet kaybeden kişi oldu

Tesla'nın hisseleri yüzde 21 değer kaybetti: Elon Musk da bir günde en çok servet kaybeden kişi oldu

Bu Hisseleri 10 yıldır halka açık olan Tesla, dün en sert düşüşü yaşadı. Tesla hisseleri yüzde 21 değer kaybederken Elon Musk da bir günde 16.3 milyar dolarla bugüne kadar en çok servet kaybeden kişi olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla hisseleri dünden beri sert bir düşüş gerçekleştiriyor.

Şirketin endekse dahil edilmesini bekleyen yatırımcılar bu karar sonrası satışa geçmişlerdi.

Mart başından bu yana en güçlü gün iç kaybını gerçekleştiren Elon Musk'ın şirketi Tesla, yüzde 21 değer kaybetti. Dünyanın üçüncü en zengin insanı olan Musk da servetinde ciddi bir kayıp yaşadı.

Apple tarihinin en büyük değer kaybı: Bir günde 180 milyar dolar kaybetti
FOTOĞRAF 8
Title
Apple, tek bir günde 180 milyar dolar kaybetti. Şirketin hisselerindeki düşüş, şirketin bir günde rekor bir kayıp yaşamasına neden oldu.
Title
Şirketin hisselerindeki düşük geçtiğimiz hafta yüzde 8’le başladı.
Title
Bu yüzde 8’lik düşüş ise iPhone üreticileri için 180 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyordu.
Title
Salgın nedeniyle borsadaki hareketlenmeler şirketlerin hisse senetlerini de etkiliyor.
Title
Fakat dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları salgın dönemiminde de değer kazanmaya devam ediyor.
Title
Başta Amazon olmak üzere Facebook, Apple ve Microsoft hisse senedi piyasasına tamamen hakim.
Title
Apple ise tek bir günde rekor kayıp yaşamasına rağmen, hisse değeri bu yılın Ocak ayına göre yüzde 65 ve geçen yılın bu zamanına göre yüzde 127 arttı.
Title
Apple’ın halka açık hisse senetleri olmasına rağmen yatırımcısına kaybettirmiyor.
Apple tarihinin en büyük değer kaybı: Bir günde 180 milyar dolar kaybetti
Bir dünya markası olan teknoloji devi Apple, iki gün önce 180 milyar dolar kaybetti. İki trilyon dolar değerine sahip olan Apple için bu büyük bir rakam olmasa da herhangi bir şirketin tek bir günde en büyük kaybı olarak tarihe geçti.


Bloomberg'in haberine göre, piyasalardaki dünkü düşüşle beraber Tesla CEO'sunun serveti de sadece bir günde 16.3 milyar dolar eriyerek 82.2 milyar dolara geriledi. Elon Musk bu düşüşle bir günde en çok para kaybeden insan unvanını kazandı.

ABD piyasaları resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü kapalıydı.

Twitter aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu 130 hesabın hack'lendiğini açıkladı
TEKNOLOJİ
Twitter aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu 130 hesabın hack'lendiğini açıkladı

2020'nin en zengin 10 insanı
FOTOĞRAF 11
Title
1. Jeff Bezos – Serveti: 188.7 milyar dolar
Title
2. Bernard Arnault ve ailesi – Serveti: 117 milyar dolar
Title
3. Bill Gates – Serveti: 113.6 milyar dolar
Title
4. Mark Zuckerberg – Serveti: 96.7 milyar dolar
Title
5. Warren Buffett – Serveti: 80.3 milyar dolar
Title
6. Mukesh Ambani – Serveti: 79.3 milyar dolar
Title
7. Steve Ballmer – Serveti: 71,5 milyar dolar
Title
8. Larry Ellison – Serveti: 70.9 milyar dolar
Title
9. Larry Page – Serveti: 67.4 milyar dolar
Title
10. Sergey Brin – Serveti: 66.6 milyar dolar
Title
2020'nin en zengin 10 insanı
Başladıkları nokta ile geldikleri konum ile herkesi şaşırtan insanların başarısı hikayesi ve kazandıkları herkese örnek oluyor. 2020 yılı Vikipedi verilerine göre dünyanın en zenginler listesinde bulunan insanlar için şu anda bulundukları konum bir hayaldi. Ancak hedeflerinden vazgeçmediler ve başarıya ulaştılar. Bu insanların servetleri ne kadar olduğu da her zaman merak ediliyor. İşte dünyanın en zengin 10 insanı:


Abone Ol Google News
O bayrağa dokunursan seni vururum!

O bayrağa dokunursan seni vururum!

​Azeriler Türk bayrağına el uzatana böyle seslendi.
İngiltere kuralları sertleştiriyor

İngiltere kuralları sertleştiriyor

Altıdan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor.
Yunanistan rahat durmuyor: Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meiste yasadışı devriye atıyor

​Süper Lig'de birinci haftanın hakemleri açıklandı.

Türk futbolunda <br>beklenmeyen istifa

Türk futbolunda
beklenmeyen istifa

Başkanlığı bırakma kararı aldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.