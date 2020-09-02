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Dünya Elon Musk dünyanın üçüncü en zengin insanı oldu
AMERİKA

Elon Musk dünyanın üçüncü en zengin insanı oldu

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın servetinin 115 milyar dolar olduğu açıklandı. Musk, servetiyle dünyanın en zengin insanları listesinde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i geride bırakarak dünya sıralamasında 3’üncü sıraya yerleşti.

Haber Merkezi DHA
Elon Musk
Elon Musk

Dünyanın en zenginleri listesi değişti. ABD’li ünlü girişimci Elon Musk 115 milyar dolar servetiyle Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i geride bırakarak dünya sıralamasında 3’üncü sıraya yerleşti.

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BİLL GATES VE JAFE BEZOS'TAN SONRA ÜÇÜNCÜ

Musk'ın servetinin sahibi olduğu elektrikli araç üreten Tesla'nın hisselerinden elde ettiği yüzde 12'lik artışla yükseldiği ifade edildi. ‘Milyarderler Endeksi'ne’ göre bu durum Elon Musk’ı listenin ilk sıralarında bulunan Bill Gates ve Jeff Bezos'tan sonra 3’üncü sıraya yerleştirdi.

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TESLA HİSSELERİ YÜZDE 500 ARTTI
Dünyanın en en zengin 5 kişisi ise sırayla: Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve LVMH'nin Fransa CEO'su Bernard Arnault olarak belirlendi. Musk ayrıca SpaceX, The Boring Company, Hyperloop ve OpenAI gibi diğer birçok şirketin de kurucusu olarak biliniyor. Tesla'nın hisseleri 2020'de yaklaşık yüzde 500 arttı ve şirket şu anda yaklaşık 475 milyar dolar değerine ulaştı.

2020'nin en zengin 10 insanı
FOTOĞRAF 11
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1. Jeff Bezos – Serveti: 188.7 milyar dolar
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2. Bernard Arnault ve ailesi – Serveti: 117 milyar dolar
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3. Bill Gates – Serveti: 113.6 milyar dolar
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4. Mark Zuckerberg – Serveti: 96.7 milyar dolar
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5. Warren Buffett – Serveti: 80.3 milyar dolar
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6. Mukesh Ambani – Serveti: 79.3 milyar dolar
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7. Steve Ballmer – Serveti: 71,5 milyar dolar
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8. Larry Ellison – Serveti: 70.9 milyar dolar
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9. Larry Page – Serveti: 67.4 milyar dolar
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10. Sergey Brin – Serveti: 66.6 milyar dolar
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2020'nin en zengin 10 insanı
Başladıkları nokta ile geldikleri konum ile herkesi şaşırtan insanların başarısı hikayesi ve kazandıkları herkese örnek oluyor. 2020 yılı Vikipedi verilerine göre dünyanın en zenginler listesinde bulunan insanlar için şu anda bulundukları konum bir hayaldi. Ancak hedeflerinden vazgeçmediler ve başarıya ulaştılar. Bu insanların servetleri ne kadar olduğu da her zaman merak ediliyor. İşte dünyanın en zengin 10 insanı:


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