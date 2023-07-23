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Teknoloji

Threads'ta büyük çöküş: 10 kişiden 7’si geri dönmedi

Instagram’ın büyük umutlarla kullanıma sunduğu Twitter rakibi Threads, rekorların ardından kullanıcı kaybetmeye başladı. Açıldığında platforma üye olan 10 kişiden 7'si bir daha geri gelmedi.

11:43 . 23/07/2023 Pazar
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Arşiv

Arşiv

Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i Android ve iOS kullanıcıları için yayınlamıştı. 24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kıran ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, görünüşe göre popülerliğini kaybetmeye başladı.

Threads'e üye olan geri gelmiyor

Paylaşılan yeni veriler, platformun hızla kazandığı ivmeyi yine hızla kaybetmeye başladığını ortaya koydu. Threads’in günlük aktif kullanıcı sayısında büyük bir düşüş yaşandı. Threads, çıkışının ilk günlerinde Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısının beşte birine sahip olsa da bu sayı son günlerde yüzde 20 azalmış durumda. Açıldığında platforma üye olan 10 kişiden 7'si bir daha geri gelmedi. Kullanıcı etkileşimindeki düşüşün en büyük nedenlerinden birisi olarak, Threads’te henüz Twitter’daki önemli özelliklerin olması. Örneğin bir gündem akışı ya da herhangi bir ifadeyi aratarak ilgili paylaşımlara ulaşma gibi Twitter’ın sunduğu imkanlar Threads’te yok. Şu an için uygulama Instagram’ın yazılı versiyonundan farklı özellikler sunmuyor. Platformu kullanmaya devam eden kullanıcıların burada geçirdikleri süre de 20 dakikadan 10 dakikaya kadar geriledi.





#Threads
#Meta
#Twitter
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