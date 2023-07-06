Threads'te gözden kaçan gizlilik politikası: Instagram hesabınızı silmeniz gerekecek.

CEO'su Mark Zuckerberg olan Meta şirketi Twitter’a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads’i dünya genelinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Twitter’ı aldığı günden beri yaptığı yeniliklerle kullanıcıların büyük tepkisini toplayan Elon Musk her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor. Kullanıcıların alternatif sosyal medya ağı arayışı devam ederken Zuckerberg’in Meta’sı yeni uygulaması Threads için çıkış tarihi verdi. Peki threads nedir, nasıl indirilir ve kayıt olunur? Threads ne zaman çıkacak? İşte soruların yanıtları.