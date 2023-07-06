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Teknoloji

Threads'te gözden kaçan gizlilik politikası: Instagram hesabınızı silmeniz gerekecek

Facebook’un sahibi Meta şirketi, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu erişime açtı. Ancak kayıt olduktan sonra hesabını kapatmak isteyen bazı kullanıcılar büyük bir sorunla karşılaştı. Peki Threads hesabı nasıl silinir?

11:59 . 6/07/2023 Perşembe
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Threads'te gözden kaçan gizlilik politikası: Instagram hesabınızı silmeniz gerekecek.

Threads'te gözden kaçan gizlilik politikası: Instagram hesabınızı silmeniz gerekecek.

Meta'nın Twitter rakibi olan Threads'e erişime açıldıktan 7 saat içerisinde 10 milyondan fazla kullanıcı kayıt oldu.


Sadece Instagram hesabıyla kullanılabilir

Platforma üye olabilmek için Instagram hesabıyla kayıt olmanız gerekiyor. Ancak Threads hesabınızı silmek istediğiniz zaman Instagram hesabınızı da silmiş olacaksınız.


Instagram hesabını silmeniz gerek

Meta'nın ek gizlilik politikasında "Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, ancak profiliniz yalnızca Instagram hesabınızı silerek silinebilir."


Instagram hesabının bir parçası

Böylelikle Meta, kullanıcıların Threads profillerinin Instagram hesaplarının bir parçası olduğunu belirtti.


Diğer kullanıcıları uyardı

Threads'e kayıt olan bir kullanıcı ise, Threads hesabını silmek istediğini ancak bununla beraber Instagram hesabının da silmesi gerektiğini belirterek kullanıcıları uyardı.




#Instagram
#Facebook
#Meta
36 dakika önce
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