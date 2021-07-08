Teknoloji THYden yeni rekor Günlük bin 144 sefer sayısıyla Avrupada ikinci oldu
DİĞER

THY'den yeni rekor: Günlük bin 144 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

Türkiye'nin marka değeri en yüksek firması THY Avrupa'da ilkler arasına girmeye devam ediyor. THY

günlük 1144 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. havayolu oldu.

Haber Merkezi AA
THYden yeni rekor: Günlük bin 144 sefer sayısıyla Avrupada ikinci oldu
THY, günlük 1144 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu.

Türk Hava Yolları'nndan (THY) yeni bir rekor geldi. THY günlük 1144 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. havayolu oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 7 Temmuz ile ilgili hava trafiği verilerine göre, aşılamanın hız kazanmasıyla Avrupa havayolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor.

RYANAİR İLK SIRADA

Kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla çıkışa geçen İrlanda havayolu firması Ryanair, günlük 1655 uçuşla Avrupa’nın en çok uçan havayolu oldu. THY, günlük 1144 uçuşla ikinci sırada yer alırken 804 seferle Air France üçüncü oldu.

Raporda, Pegasus Havayolları da Avrupa’da en çok uçan havayolları listesinde 8. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 493 olarak açıklandı.

THY liderliği bırakmadı: Günlük 711 uçuşla Avrupa'da yine zirvede
EKONOMİ
THY liderliği bırakmadı: Günlük 711 uçuşla Avrupa'da yine zirvede

THY'nin 2020 yılı: Dünyada da en çok uçan 5'inci şirket oldu
EKONOMİ
THY'nin 2020 yılı: Dünyada da en çok uçan 5'inci şirket oldu
Abone Ol Google News
Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
Yeni Akbank iddiası

Yeni Akbank iddiası

​İki gün erişim sıkıntısı yaşanan bankayla ilgili şoke eden iddia.
Uzaylılar var iletişime geçecekler

'Uzaylılar var
iletişime geçecekler'

​​NASA Başkanı Bill Nelson'dan çarpıcı 'UFO 'açıklaması.
'Uçan Kale' teslim edildi

'Uçan Kale' teslim edildi

Erdoğan: 'Peşkeş çekiliyor' denilen projeler en kritik yatırımlar.

​700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiriyor.

Yerli aşı Turkovac'la ilgili önemli gelişme

​Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

​Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.