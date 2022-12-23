Teknoloji TikTok ile ilgili dikkat çeken itiraf Gazetecileri gizlice takip ettiler
SOSYAL MEDYA

TikTok ile ilgili dikkat çeken itiraf: Gazetecileri gizlice takip ettiler

TikTok uygulamasını geliştiren ByteDance'in yönetim kadrosu Forbes tarafından geçtiğimiz ekim ayında ortaya atılan iddialara yönelik şirket içi bir soruşturma başlatmaya karar vermişti. Araştırmanın sonucunda ise çıkanlar oldukça dikkat çekici.

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Haber Merkezi Diğer
TikTok ile ilgili dikkat çeken itiraf: Gazetecileri gizlice takip ettiler
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TikTok uygulamasını geliştiren ByteDance'in yönetim kadrosu Forbes tarafından geçtiğimiz ekim ayında ortaya atılan iddialara yönelik şirket içi bir soruşturma başlatmaya karar vermişti. Bu soruşturma tamamlandı.

ByteDance tarafından yapılan ilgili açıklamada TikTok'ta çalışan bazı kişilerin gazetecilerin IP adresini yasa dışı yollarla ele geçirdiği belirtildi. Bu suçu işleyen kişilerin amacının ise gazetecilerin yerini gizlice tespit edip onlarla aynı adreste rast gelmeye çalışmak olduğu anlaşıldı.

Ayrıca bu gazetecilerin kişisel verilerini de ele geçiren ilgili TikTok çalışanlarının kafayı Çin ve TikTok aleyhine konuşan kişilere taktığı öğrenildi. Bu soruşturmanın sonucunda Chris Lepitak görevden alındı ve Song Ye istifa etti.

ByteDance CEO'su Rubo Liang bu konu hakkında Forbes'a yaptığı açıklamada, “Bu konudan haberdar edildiğimde çok üzüldüm. Eminim siz de üzgünsünüz. Birkaç kişinin görevini kötüye kullanması yüzünden uğrunda oldukça emek harcadığımız kamu güvenilirliğimiz derinden sarsılacak. Bu olayın hepimize ders olacağına inanıyorum.” dedi.

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