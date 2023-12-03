TikTok’ta lisans iptali masada

TikTok’un Türkiye ve Avrasya Temsilcisi Emir Gelen’in 7 Aralık’ta komisyona çağrıldığını anlatan Yayman, lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğunu vurguladı. Yayman, “Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz” dedi. Konuyla ilgili torba yasa hazırlığından da söz eden Yayman, “Kendilerine ‘sosyal medya fenomeni’ diyen bazı insanların ki onların ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM’de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok ciddi adımlar atacağız” diye konuştu.