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Teknoloji

TikTok’ta lisans iptali masada

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

04:00 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 05:54 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

TikTok’un Türkiye ve Avrasya Temsilcisi Emir Gelen’in 7 Aralık’ta komisyona çağrıldığını anlatan Yayman, lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğunu vurguladı. Yayman, “Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz” dedi. Konuyla ilgili torba yasa hazırlığından da söz eden Yayman, “Kendilerine ‘sosyal medya fenomeni’ diyen bazı insanların ki onların ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM’de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok ciddi adımlar atacağız” diye konuştu.


#TikTok
#lisans
#yaptırım
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