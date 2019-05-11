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Teknoloji Tim Cook yazılımcı olabilmek için üniversiteye gerek yok dedi
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Tim Cook yazılımcı olabilmek için üniversiteye gerek yok dedi

ABD’li teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, kodlama eğitimi için bir üniversite eğitimine gerek olmadığını açıkladı. Birçok öğrencinin liseyi bitirmeden kendi uygulamalarını geliştirdiğini açıklayan Cook, yazılımda başarı için küçük yaşta çalışmalara başlanması gerektiğini savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Apple'ın CEO'su Tim Cook
Apple'ın CEO'su Tim Cook

ABD’li teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, bir yazılımcı olmak için lisan mezunu olmaya gerek yok dedi. WWDC 2019 ( Dünya Geliştiriciler Konferansı ) etkinliğine katılmak için burs kazanan Liam Rosenfeld ile görüşen Cook, kodlama eğitimi hakkındaki fikirlerini dile getiridi.

Apple’ın CEO’sundan kodlama için üniversitye gerek yok

Orlando’daki bir Apple Store’da WWDC 2019’a katılacak olan Liam Rosenfeld ile görüşen Tim Cook, dikkat çekici açıklamalara yer verdi . Yaşına rağmen Rosenfeld’ın kodlama konusundaki başarılarını taktir eden Cook, kodlama için üniversite eğitimine gerek olmadığını küçük yaşlarda eğitime başlanması gerektiğini dile getirdi.

Bununla birlikte birçok öğrencinin daha henüz liseden mezun olmadan geliştirdilleri uygulamaları App Store’a yüklediğini ifade eden ünlü CEO, yazılımda başarıyı yakalamak için çalışmalara küçük yaşlarda başlanması gerektiğini açıkladı.

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