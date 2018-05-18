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TeknolojiTrump Çinli devi kurtaramadı
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Trump Çinli devi kurtaramadı

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi, Çinli ZTE’nin 7 yıl boyunca Amerikan şirketleriyle iş yapmasını yasaklayan kararı anonim şekilde onayladı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon üreticisine dair yaptığı savunmayı reddetti

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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazar günü Twitter’dan yaptığı açıklamada Çinli meslektaşı Başkan Xi ile ZTE’yi hızla piyasaya geri döndürmek için çalıştıklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazar günü Twitter’dan yaptığı açıklamada Çinli meslektaşı Başkan Xi ile ZTE’yi hızla piyasaya geri döndürmek için çalıştıklarını duyurmuştu.

ABD’nin en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumunda olan ZTE, İran ve Kuzey Kore’ye ABD’den aldığı ekipmanlarla ürettiği ürünleri göndermesi nedeniyle zor duruma düşmüştü. ABD Ticaret Bakanlığı, ZTE’nin 7 yıl boyunca Amerikalı şirketlerle çalışmasını yasaklamıştı.

Habertürk’ün haberine göre ürettiği akıllı telefonlar ve telekomünikasyon cihazları için Amerikalı şirketlerden bileşen almaya ihtiyaç duyan ZTE, ticaret yasağının ardından ana operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazar günü Twitter’dan yaptığı açıklamada Çinli meslektaşı Başkan Xi ile ZTE’yi hızla piyasaya geri döndürmek için çalıştıklarını duyurmuştu.

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