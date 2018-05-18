Trump Çinli devi kurtaramadı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazar günü Twitter’dan yaptığı açıklamada Çinli meslektaşı Başkan Xi ile ZTE’yi hızla piyasaya geri döndürmek için çalıştıklarını duyurmuştu.

ABD’nin en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumunda olan ZTE, İran ve Kuzey Kore’ye ABD’den aldığı ekipmanlarla ürettiği ürünleri göndermesi nedeniyle zor duruma düşmüştü. ABD Ticaret Bakanlığı, ZTE’nin 7 yıl boyunca Amerikalı şirketlerle çalışmasını yasaklamıştı.

Habertürk’ün haberine göre ürettiği akıllı telefonlar ve telekomünikasyon cihazları için Amerikalı şirketlerden bileşen almaya ihtiyaç duyan ZTE, ticaret yasağının ardından ana operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazar günü Twitter’dan yaptığı açıklamada Çinli meslektaşı Başkan Xi ile ZTE’yi hızla piyasaya geri döndürmek için çalıştıklarını duyurmuştu.