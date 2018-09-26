Teknoloji Trump Google ve Facebooka savaş açtı
SOSYAL MEDYA

Trump Google ve Facebook'a savaş açtı

Facebook, Google ve Twitter’ın başı Trump ile dertte. Teknoloji devlerinin rekabet kanunlarını ihlal ettiğini öne süren Trump bu şirketlerle ilgili bir tasarı hazırlığında.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformlarında kendisiyle ilgili sahte haberlerin ortaya çıkmasından dolayı bu şirketlere karşı açıklamalarda bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformlarında kendisiyle ilgili sahte haberlerin ortaya çıkmasından dolayı bu şirketlere karşı açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve teknoloji dünyasının dev şirketleri Twitter, Google ve Facebook arasındaki sorunlar devam ediyor. Teknoloji şirketleri kendi platformlarında paylaşılan Trump aleyhindeki haberler nedeniyle Beyaz Saray’ın kara listesine girmişti. İddialara göre Trump, Facebook, Google ve Twitter hakkında rekabet kanunlarını ihalal ettiği gerekçesiyle bir tasarı hazırlıyor.

Tüm sosyal medya servisleri etkilenecek

İddialara göre federal yetkililerin ve yasa düzenleyicilerin Facebook ve Google'a operasyon düzenlemesi kolaylaştıracak bir tasarı üzerinde çalışılıyor. Beyaz Saray Sekreteri Lindsey Walters, bu kanun tasarısının taslağının resmileştiği hakkındaki söylentileri doğrulamadı. Lindsey Walters, bahsi geçen taslağın sadece büyük şirketlere değil değil; tüm sosyal medya servislerine yönelik olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği soruşturma başlatmıştı

Facebook ve Google hakkında rekabet kanunlarının ihlal edildiği gerekçesiyle bazı Avrupa Birliği üyeleri tarafından da soruşturma başlatılmıştı. İtalyan yetkililer, Facebook'un WhatsApp'ı satın alması üzerine 2016 yılında sosyal medya devi üzerine araştırma kararı aldı. Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu, daha da ileri giderek 2018 yılının Haziran ayında Google'a 4,4 milyar euro'luk ceza vermişti. Söylentiler doğru çıkarsa Donald Trump bu cezaları kullanarak, sevmediği şirketlerin canını biraz sıkmak istiyor.

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