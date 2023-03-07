Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Kodlamayla ilgili videolar yayınlayan bir içerik üreticisi, Musk'a "Geliştirici topluluğu ve ben, tweet'lere kod blokları ekleyip ekleyemeyeceğinizi merak ediyorduk" şeklinde bir görüş yöneltti.





Musk yanıt olarak, "Ek olarak mı? Kaç karakter? Uzun biçimli tweet'leri yakında 10 bin karaktere çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.





Twitter CEO'sunun paylaşımı üzerine çok sayıda kullanıcı düşüncelerini dile getirdi.





Geçen ay şirket, ABD'deki 'Blue' abonelerinin platformda 4 bin karaktere kadar uzun tweet'ler gönderebileceğini açıklamıştı.





Hint-Asya Haber Servisi'ne göre yalnızca 'Blue' aboneleri daha uzun tweetler atabilir, ancak abone olmayanlar onların tweet'lerini okuyabilir, yanıtlayabilir, retweetleyebilir ve alıntı yapabilir.





Daha önce, tweet'ler yalnızca 280 karakterle sınırlıydı ve bu, 'Blue' abone olmayanlar için hâlâ geçerliliğini korumakta.



