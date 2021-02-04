Twitter Boğaziçi provokasyonuna karışanları deşifre edeceğini açıklayan Erciş’in hesabını kapattı

Bir süredir provokatif olayların yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması bahane edilerek başlatılan eylemler, sokak olaylarına dönüştürülmeye çalışılırken, sosyal medya platformu Twitter, eylem karşıtı içerikleri ve hesapları engellemeye devam ediyor.

Son olarak hesabından “Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine yönelik gün içinde yoğun bir istihbarat çalışması yaptım ve eyleme destek veren öğretim üyeleri ve öğrencilerin isimlerini tespit ettim. Yarın detaylı bir tweet zinciriyle bu isimler ve ilişkili oldukları vakıf ve dernekleri paylaşacağım” açıklaması yapan Emre Erciş, bu paylaşımından sonra Twitter tarafından engellendi. Twitter, Erciş’in hesabını askıya aldı.

GÜNDEM Twitter’dan Bakan Soylu’nun tweetine engelleme