Twitter erişim sorununu düzeltti

Twitter'ın sahibi Elon Musk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'ın uygulama programlama arayüzündeki (API) küçük bir değişikliğin soruna neden olduğunu aktardı.

Twitter Destek hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, bazı bölümlerin beklendiği gibi çalışmıyor olabileceği belirtilerek, "Bazı istenmeyen sonuçları olan dahili bir değişiklik yaptık. Şu anda bu sorun üzerinde çalışıyoruz ve düzeltildiğinde bir güncelleme paylaşacağız." ifadesi kullanılmıştı.