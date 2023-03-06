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Teknoloji

Twitter erişim sorununu düzeltti

Sosyal medya platformu Twitter'da bağlantılar, resimler ve üçüncü parti uygulamalara erişimde yaşanan sorun çözüldü. Twitter'ın sahibi Elon Musk "Kod yığını, sebepsiz yere son derece kırılgan. Nihayetinde tam bir yeniden yazıma ihtiyaç duyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

22:58 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Twitter Destek hesabından yapılan açıklamada, "İşler şimdi normal şekilde işliyor olmalı. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler." ifadesi kullanıldı.


Twitter'ın sahibi Elon Musk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'ın uygulama programlama arayüzündeki (API) küçük bir değişikliğin soruna neden olduğunu aktardı.


Musk,
"Kod yığını, sebepsiz yere son derece kırılgan. Nihayetinde tam bir yeniden yazıma ihtiyaç duyacaktır."
değerlendirmesinde bulundu.

Downdetector verilerine göre, dünya genelinde kullanıcılar, Twitter'a New York saatiyle 11.30 (TSİ 19.30) civarında erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başlamıştı.


Sosyal medya platformunda birçok kullanıcı, bağlantılar, resimler ve üçüncü parti uygulamalara ilişkin sorun yaşadığını aktarmıştı.


Twitter Destek hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, bazı bölümlerin beklendiği gibi çalışmıyor olabileceği belirtilerek, "Bazı istenmeyen sonuçları olan dahili bir değişiklik yaptık. Şu anda bu sorun üzerinde çalışıyoruz ve düzeltildiğinde bir güncelleme paylaşacağız." ifadesi kullanılmıştı.

#Elon Musk
#Twitter
#Sorun
1 saat önce
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Twitter erişim sorununu düzeltti
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