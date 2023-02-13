Twitter karakter sınırını 4 bine çıkardığını duyurdu

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Daha önce yaptığı açıklamalarında platformdaki bazı sınırların kalkacağını belirten Musk, karakter sınırının artacağının sinyallerini vermişti.
Twitter, 280 olan karakter sınırını 4 bine çıkardığını duyurdu. Ancak yeni özellik, şimdilik sadece ABD'deki Twitter Blue abonelerine sunuluyor.
Güncellemenin duyurusunu Twitter’dan yapan şirket, paylaştığı tweet’te ‘’MoreWords’’, yani ‘DahaFazlaKelime’’ ifadelerini kullandı.
Uzun tweet'leri sadece Twitter Blue aboneleri atabilirken, tüm kullanıcılar bu paylaşımları okuyabiliyor.
Zaman çizelgesinde sadece ilk 280 karakteri gösterilen uzun tweet'ler, “Daha fazla göster” seçeneği tıklanarak tamamen açılabiliyor.
Öte yandan Twitter, Blue destek sayfasında, Blue aboneleri için reklamları yakında yarıya indireceğini söyledi.