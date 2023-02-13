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Teknoloji

Twitter karakter sınırını 4 bine çıkardığını duyurdu

Twitter, 280 olan karakter sınırını 4 bine çıkardığını duyurdu. Ancak yeni özellik şimdilik sadece ABD'deki Twitter Blue abonelerine sunuluyor.

11:06 . 13/02/2023 Pazartesi
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Arşiv

Arşiv

Twitter'ın yeni CEO'su
Elon Musk
, Twitter'da köklü değişiklikler yapmaya devam ediyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarında platformdaki bazı sınırların kalkacağını belirten Musk, karakter sınırının artacağının sinyallerini vermişti.

Twitter'da karakter sınırı 4 bine çıktı

Twitter, 280 olan karakter sınırını 4 bine çıkardığını duyurdu. Ancak yeni özellik, şimdilik sadece ABD'deki Twitter Blue abonelerine sunuluyor.

Güncellemenin duyurusunu Twitter’dan yapan şirket, paylaştığı tweet’te ‘’MoreWords’’, yani ‘DahaFazlaKelime’’ ifadelerini kullandı.

Uzun tweet'leri sadece Twitter Blue aboneleri atabilirken, tüm kullanıcılar bu paylaşımları okuyabiliyor.

Zaman çizelgesinde sadece ilk 280 karakteri gösterilen uzun tweet'ler, “Daha fazla göster” seçeneği tıklanarak tamamen açılabiliyor.

Öte yandan Twitter, Blue destek sayfasında, Blue aboneleri için reklamları yakında yarıya indireceğini söyledi.



#Elon Musk
#Twitter
#karakter
13 dakika önce
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Twitter karakter sınırını 4 bine çıkardığını duyurdu
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