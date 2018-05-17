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TeknolojiTwitter kullanıcılarına kötü haber
SOSYAL MEDYA

Twitter kullanıcılarına kötü haber

Twitter kullanıcılarını etkileyecek değişiklikler yolda. Sosyal medya platformu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos itibariyle Twitter’da birçok şey değişecek.

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Twitter, 25 Mayıs itibariyle gizlilik kurallarını değiştireceğini duyurmuştu.
Twitter, 25 Mayıs itibariyle gizlilik kurallarını değiştireceğini duyurmuştu.

Twitter, bu yaz uygulama geliştiricilerinin erişimini kısıtlayacağını duyurdu. Sosyal ağın bazı özelliklerini alarak kullanıcılara sunan üçüncü taraf Twitter uygulamalarının fonksiyonlarını etkileyecek. Uygulamalar tamamen çalışmaz hale gelmeyecek ama birçok işlevlerini yitirecek.

16 Ağustos’ta yürürlüğe sokulacak yeni kararın iki ana etkisi olacak. Bunlardan ilki, yeni tweet’lerin üçüncü taraf uygulamalara anında düşmesini engelleyecek. İkincisi ise üçüncü taraf uygulamaların push bildirimler göndermesini engelleyecek.

Söz konusu değişiklikler Tweetdeck gibi üçüncü taraf uygulamaların çalışmasını tamamen sekteye uğratmayacakken, kimi kullanıcılar için orijinal Twitter uygulamasına geçmek için yeterli sebep olabilir.

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