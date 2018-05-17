Twitter kullanıcılarına kötü haber

Twitter, bu yaz uygulama geliştiricilerinin erişimini kısıtlayacağını duyurdu. Sosyal ağın bazı özelliklerini alarak kullanıcılara sunan üçüncü taraf Twitter uygulamalarının fonksiyonlarını etkileyecek. Uygulamalar tamamen çalışmaz hale gelmeyecek ama birçok işlevlerini yitirecek.

16 Ağustos’ta yürürlüğe sokulacak yeni kararın iki ana etkisi olacak. Bunlardan ilki, yeni tweet’lerin üçüncü taraf uygulamalara anında düşmesini engelleyecek. İkincisi ise üçüncü taraf uygulamaların push bildirimler göndermesini engelleyecek.

Söz konusu değişiklikler Tweetdeck gibi üçüncü taraf uygulamaların çalışmasını tamamen sekteye uğratmayacakken, kimi kullanıcılar için orijinal Twitter uygulamasına geçmek için yeterli sebep olabilir.