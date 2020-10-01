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Teknoloji Twitter Macaristan hükümetinin resmi hesabını kapattı
SOSYAL MEDYA

Twitter Macaristan hükümetinin resmi hesabını kapattı

Twitter, Macaristan hükümetinin resmi hesabını kapattı. Macaristan İletişim Bakanı Zoltan Kovacs, 'olağanüstü derecede ilginç' olarak nitelendirdiği olay için Twitter'dan resmi yanıt beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
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Macaristan Uluslararası İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Bakanı Zoltan Kovacs, Twitter'ın, Macaristan hükümetinin resmi hesabını engellediğini açıkladı.

Kovacs, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin, Twitter'daki "About Hungary" isimli resmi hesabının herhangi bir açıklama yapılmadan bloke edildiğini belirtti.
  • Kovacs, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ilk defa bugün hukukun üstünlüğü konulu raporunu açıklayacağını ve Twitter'ın aynı gün Macar hükümetinin hesabını bloke etmesinin "olağanüstü derecede ilginç" olduğunu kaydetti.
Kovacs ayrıca, konu hakkında gerekli adımları attıklarını ve Twitter'dan resmi yanıt ve açıklama beklediklerini bildirdi.

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