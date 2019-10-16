Twitter hesapları sansürleyerek Türkiye'ye "düşük yoğunluklu siber savaş" başlattı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında Twitter'da Türkiye kaynaklı bazı hesaplara sansür uygulanmaya başlandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter TRT'nin İngilizce yayın yapan organı TRT World ve harekat hakkında bilgilendirici paylaşım yapan bazı kişisel hesaplara erişim sınırı getirdi. Twitter'da bazı kullanıcıları hesaplarına giriş yapmakta zorlanırken TRT World'un yayınladığı içerikler de "hassas içerik" kategorisine alındı.

Sicilleri kabarık: Bu düşük yoğunluklu siber savaş

Dijital Araştırmalar Derneği Başkanı Gökhan Yücel'e göre sansür uygulamalarının Barış Pınarı Harekatı ile aynı günlerde sorun olması bir tesadüf değil. Sicilinde dijital yönlendirme, sansür, manipülasyon ve seçim sonuçlarını etkileme gibi onlarca konu bulunan dijital devlerin sansür politikalarını sorgulamanın son derece doğal olduğunu söyleyen Yücel "Bu düşük yoğunluklu bir siber savaştır. Bu tabir herhalde ilk kez kullanılıyor. Ama konvansiyonel dijital diplomasidir" ifadelerini kullanıyor.

Teknoloji şirketleri objektif değil

Yücel'e göre Twitter veya başka büyük teknoloji şirketlerinin, verdikleri servislerin arka planındaki yazılımsal, matematiksel dünyaları bizim sandığımız kadar 'nesnel' 'rasyonel' veya 'objektif' değil. Hatta sayısal dünya önyargıların daha vahşi biçimde ayrımcılığa dönüştürülmesi için daha elverişli.

Ne yapılmalı?

Yücel, dünyada en fazla dijital kullanıcısına sahip ülkelerden biri olan Türkiye'de dijital konularda bir araştırma merkezi kurulması gerektiğini düşünüyor. Yücel "Dijital / sosyal medya, algoritmalar üzerine bunların kullanılması ile yapılan operasyonlar üzerine esaslı çalışmadık. Kulaktan dolma bilgilerle birileri bu konuları suistimal etti. Dünya çapında stratejistler yetiştirseydik böyle olmazdı" ifadelerini kullanıyor.

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Filistin ve Mısır'da da benzeri yaşanmıştı

ABD veya İsrail'den gelen direktiflere cevap veren Twitter ve Facebook gibi şirketler, kanallarını bir baskı aracı olarak kullanıyor. Twitter ve Facebook gibi sosyal medya devleri daha önce de Filistin ve Mısır'daki aktivisler için de uyguladığı sansürlerle gündeme gelmişti. Facebook'un içinde "direniş" ve "şehit" kelimelerinin geçtiği paylaşımları hedefleyen bir algoritma geliştirdiği ve kullacısı hesaplarını bloke ettiği öğrenilmişti. Bu kısıtlamaya karşı aktivistler #FBblocksPalestine etiketli bir kampanya başlatmıştı.2017 yılında, İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporda, siber birimin Filistinliler tarafından paylaşılan 2.241 “sakıncalı” çevrimiçi içerik vakasını belgelendiğini ve yüzde 70'ini kaldırmayı başardığı ifade dilmişti.Mısır'da Darbeci Sisi yönetimine kaşrı düzelenen protesto gösterileri esnasında da Sisi karşıtı çoğu aktivistin hesabı askıya alınmıştı.