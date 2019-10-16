Teknoloji Twitter hesapları sansürleyerek Türkiyeye "düşük yoğunluklu siber savaş" başlattı
SOSYAL MEDYA

Twitter neden sansür uyguluyor

Twitter hesapları sansürleyerek Türkiye'ye "düşük yoğunluklu siber savaş" başlattı

Twitter, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra Türkiye'de açılan etkili hesaplara sansür uygulamaya başladı. Hem devlet yayın organlarına hem de operasyon hakkında bilgilendirici içerik paylaşan şahsi hesaplara kısıtlama getirmesi, Twitter'ın iletişim kanallarını baskı aracı olarak kullandığını gözler önüne serdi. Twitter'ın bu kısıtlaması için "düşük yoğunluklu bir siber savaş" yorumunda bulunan Dijital Araştırmalar Derneği Başkanı Gökhan Yücel, dijital devlerin sandığımız kadar objektif ve rasyonel olmadığının da altını çiziyor. Dünyada en fazla internet kullanıcısına sahip ülkelerden biri olan Türkiye'de dijital konularda bir araştırma merkezi kurulması gerektiğini düşünen Yücel, "Dünya çapında stratejistler yetiştirseydik böyle olmazdı" ifadelerini kullanıyor.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Twitter uyguladığı sansürle gündemde.
Twitter uyguladığı sansürle gündemde.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında Twitter'da Türkiye kaynaklı bazı hesaplara sansür uygulanmaya başlandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter TRT'nin İngilizce yayın yapan organı TRT World ve harekat hakkında bilgilendirici paylaşım yapan bazı kişisel hesaplara erişim sınırı getirdi. Twitter'da bazı kullanıcıları hesaplarına giriş yapmakta zorlanırken TRT World'un yayınladığı içerikler de "hassas içerik" kategorisine alındı.

Sicilleri kabarık: Bu düşük yoğunluklu siber savaş

Dijital Araştırmalar Derneği Başkanı Gökhan Yücel'e göre sansür uygulamalarının Barış Pınarı Harekatı ile aynı günlerde sorun olması bir tesadüf değil. Sicilinde dijital yönlendirme, sansür, manipülasyon ve seçim sonuçlarını etkileme gibi onlarca konu bulunan dijital devlerin sansür politikalarını sorgulamanın son derece doğal olduğunu söyleyen Yücel "Bu düşük yoğunluklu bir siber savaştır. Bu tabir herhalde ilk kez kullanılıyor. Ama konvansiyonel dijital diplomasidir" ifadelerini kullanıyor.

Teknoloji şirketleri objektif değil

Yücel'e göre Twitter veya başka büyük teknoloji şirketlerinin, verdikleri servislerin arka planındaki yazılımsal, matematiksel dünyaları bizim sandığımız kadar 'nesnel' 'rasyonel' veya 'objektif' değil. Hatta sayısal dünya önyargıların daha vahşi biçimde ayrımcılığa dönüştürülmesi için daha elverişli.

Ne yapılmalı?

Yücel, dünyada en fazla dijital kullanıcısına sahip ülkelerden biri olan Türkiye'de dijital konularda bir araştırma merkezi kurulması gerektiğini düşünüyor. Yücel "Dijital / sosyal medya, algoritmalar üzerine bunların kullanılması ile yapılan operasyonlar üzerine esaslı çalışmadık. Kulaktan dolma bilgilerle birileri bu konuları suistimal etti. Dünya çapında stratejistler yetiştirseydik böyle olmazdı" ifadelerini kullanıyor.

Filistin ve Mısır'da da benzeri yaşanmıştı

ABD veya İsrail'den gelen direktiflere cevap veren Twitter ve Facebook gibi şirketler, kanallarını bir baskı aracı olarak kullanıyor. Twitter ve Facebook gibi sosyal medya devleri daha önce de Filistin ve Mısır'daki aktivisler için de uyguladığı sansürlerle gündeme gelmişti. Facebook'un içinde "direniş" ve "şehit" kelimelerinin geçtiği paylaşımları hedefleyen bir algoritma geliştirdiği ve kullacısı hesaplarını bloke ettiği öğrenilmişti. Bu kısıtlamaya karşı aktivistler #FBblocksPalestine etiketli bir kampanya başlatmıştı.2017 yılında, İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporda, siber birimin Filistinliler tarafından paylaşılan 2.241 “sakıncalı” çevrimiçi içerik vakasını belgelendiğini ve yüzde 70'ini kaldırmayı başardığı ifade dilmişti.Mısır'da Darbeci Sisi yönetimine kaşrı düzelenen protesto gösterileri esnasında da Sisi karşıtı çoğu aktivistin hesabı askıya alınmıştı.

Uber için karar verildi

Uber için karar verildi

Haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.
Biz bu oyunu bozduk

Biz bu oyunu bozduk

Çavuşoğlu'ndan Meclis'e Barış Pınarı bilgilendirmesi: Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı.
İhtimal vermek istemiyorum

İhtimal vermek istemiyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Havalimanında çalışana hakaretler yağdırmıştı.
Akar'dan<br>asker selamı

Akar'dan
asker selamı

​Grup toplantısı için salona girerken selamı çaktı.
Gerekirse 7 düveli<br>karşımıza alırız

Gerekirse 7 düveli
karşımıza alırız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında tüm dünyaya seslendi.
Havan saldırıları<br>neden engellenemiyor?

Havan saldırıları
neden engellenemiyor?

Uzmanlar, sınırdaki radarların nasıl çalıştığını anlattı.

'Cennete<br>davet edildiniz'

'Cennete
davet edildiniz'

​İsrail'de koalisyon kurabilmek için ilginç vaatler.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

​Twitter sansürü <br>bir 'siber savaş!'

​Twitter sansürü
bir 'siber savaş!'

​Twitter, Barış Pınarı Harekatını yazan Türk hesaplarını kısıtlıyor!
24 kişi tutuklandı

24 kişi tutuklandı

​Barış Pınarı'na karşı sosyal medyada kara propaganda yapmışlardı.
'Fırtına' gürlüyor

'Fırtına' gürlüyor

​Fırtına obüsleri, Barış Pınarı'nda teröristlerin korkulu rüyası oldu.
En azından Rusya gelene kadar dayanın

En azından Rusya gelene kadar dayanın

​ABD'den YPG/PKK'ya inşa ettiği devasa tünel itirafı.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşü gazetecilere konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.