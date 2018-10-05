Twitter “veri tasarrufu” özelliği getirdi

Veri kullanımını en aza indirmek isteyen kullanıcılar için geçtiğimiz yıl Twitter Lite versiyonunu kullanıma sunan Twitter, şimdi de “veri tasarrufu” modunu normal Twitter uygulamasına ekledi.

Kullanıcının isteğine göre aktif edebileceği “veri tasarrufu” özelliği sayesinde videolar otomatik olarak oynatılmayacak ve fotoğraflar da daha düşük kalitede yüklenecek.

Android ve iOS kullanıcıları artık bant genişliğini azaltmak adına Twitter Lite veya alternatif Twitter uygulamaları kullanmak zorunda kalmayacak.

Twitter veri tasarrufu modu nasıl aktif edilir?

Veri tasarrufu modu Twitter’ın son yayınladığı güncellemeyle aktif olan bir özellik. Bu yüzden eğer Twitter mobil uygulamanız güncel değilse Google Play Store ya da App Store üzerinden uygulamayı güncelleyerek işe başlayabilirsiniz.

Twitter uygulamasına giriş yaptıktan sonra Ayarlar kısmında yer alan Veri kullanımı seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan Veri tasarrufu modunu işaretleyerek uygulamayı daha az data tüketerek kullanabilirsiniz.