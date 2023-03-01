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Twitter'da dünya genelinde erişim problemleri yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı giriş yapma konusunda sorun yaşıyor. Twitter yetkililerinden açıklama gelmedi.
Ayrıntılar geliyor...
#sosyal medya
#erişim sorunu
1 saat önce
Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor
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