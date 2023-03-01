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Teknoloji

Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Twitter'da dünya genelinde erişim problemleri yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı giriş yapma konusunda sorun yaşıyor. Twitter yetkililerinden açıklama gelmedi.

13:39 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Twitter'da dünya genelinde erişim problemleri yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı giriş yapma konusunda sorun yaşıyor. Twitter yetkililerinden açıklama gelmedi.


Ayrıntılar geliyor...

#Twitter
#sosyal medya
#erişim sorunu
1 saat önce
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Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor
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