Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum

Twitter’ın patronu Elon Musk, platformun başına geçtiğinden beri yaptığı değişikliklerle kullanıcıların tepkisini çekiyor. Doğrulanmış hesap özelliğini kaldıran, çok sayıda çalışanı işten çıkaran, aktif olmayan hesapları platformdan silen Musk, son olarak insanların tweet okuma sayısını sınırladı. Dün Twitter'da bazı kullanıcılar, “Üzgünüz, takip limitine takıldın. Lütfen biraz bekle, sonra tekrar dene” uyarısıyla karşılaştı.

Sınır getirdi, tepki çekti

Neye uğradığını şaşıran kullanıcılar, sorunun geçici olduğunu düşünürken; Elon Musk, yeni kurallar uygulamaya başladıklarını duyurdu. Musk, bir günde onaysız hesapların 600 tweet, onaylı hesapların ise 6000 tweet görüntüleyebileceğini açıkladı. Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Musk, paylaşımında şunları belirtti: "Twitter'da geçici sınırlar uyguladık. Onaylanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlandırıldı. Onaylanmamış hesaplar günde 600 gönderi. Yeni onaylanmamış hesaplar günde 300 gönderi."

Başka platformlara gidenler oldu

Musk’ın platformda yaptığı sınırlamalar üzerine çok sayıda kullanıcı kendilerine yeni bir platform aramaya başladı.

Sitem dolu tweet’ler atan kullanıcılar, bu noktada Jack Dorsey’in Bluesky’ından Mastadon’a kadar alternatif platformlara adeta akın etti.

Telefondan uzaklaşın

Twitter’da yaşanan tüm bu sorunlara rağmen Elon Musk, yine sinir uçlarına dokunan paylaşımlar yaptı. Twitter CEO’su, kullanıcıların sınırlamalar karşısındaki eleştirilerine önce “Ah, görüntüleme sınırlarından şikayet ederek görüntüleme sınırlarına ulaşma ironisi” diye yazdı. Ardından da izleme sınırı belirlemesinin nedenini açıklayan Musk, “Bunu yapmamın nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamız. Burada dünyaya bir iyilik yapıyorum.” dedi. Musk son tweet’inde de “Derin transtan uyan. Arkadaşlarınızı ve ailenizi görmek için telefondan uzaklaşın.” diye yazdı.







