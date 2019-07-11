Twitter çöktü

Popüler microblog sitesi Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.

Twitter'a giren kullanıcılar "Teknik sorun var. Fark ettiğiniz için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz"uyarısıyla karşılaşıyor.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya mecrası Twitter, kullanıcılarına hizmet veremediği gibi, birçok çok hesabın takipçileri de sıfırlandı.

Sorunun küresel mi yoksa yerel mi olduğu bilinmezken konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

downdetector.com sitesinde Twitter için 24 saatte 47193 hata raporu aldığında bilgisi yer alıyor.

Bakanlık'tan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesine yer verdi.