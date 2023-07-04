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Teknoloji

Twitter'a rakip geliyor: Meta'dan Threads adımı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'in sahibi Meta, Twitter'a rakip olacak yeni uygulaması Threads'i kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor Peki Threads nedir? Threads ne zaman çıkacak ve nasıl üye olunur? İşte ayrıntılar...

12:49 . 4/07/2023 Salı
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Elon Musk - Mark Zuckerberg

Elon Musk - Mark Zuckerberg

Cumartesi günü Elon Musk yapay zeka tarafından "veri kaçırmayı" önlemeyi gerekçe göstererek kullanıcıların görüntüleyebileceği Tweet sayısını kısıtladı. Tüm bunların ardından kullanıcılar Twitter'a benzeyen alternatif bir uygulama arayışına koyuldu. Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta ise bu fırsatı değerlendirmek için Twitter'a rakip olacak Threads uygulamasını duyurdu.

Her şeyin tartışılabileceği bir yer olacak

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Ne zaman çıkacak?

Apple Store'da yerini alan ancak henüz indirilemeyen Threads uygulamasının, 6 Temmuz'da piyasaya sürüleceği aktarıldı.

Nasıl kayıt olunur?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor. Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.










#Threads
#Elon Musk
#Twitter
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