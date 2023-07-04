Twitter'a rakip geliyor: Meta'dan Threads adımı

Cumartesi günü Elon Musk yapay zeka tarafından "veri kaçırmayı" önlemeyi gerekçe göstererek kullanıcıların görüntüleyebileceği Tweet sayısını kısıtladı. Tüm bunların ardından kullanıcılar Twitter'a benzeyen alternatif bir uygulama arayışına koyuldu. Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta ise bu fırsatı değerlendirmek için Twitter'a rakip olacak Threads uygulamasını duyurdu.

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.