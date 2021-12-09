Twitter'a TikTok özelliği geliyor: Testle başladı

2021 Twitter için dönüşüm yılı oluyor. CEO'su Jack Dorsay görevi bıraktı. Yeni CEO Parag Agrawal, daha hızlı hareket eden bir şirket hayaliyle görevi devraldı. Agrawal'ın yeni görevinden birkaç gün sonra şirket dev bir güncellemeyi teste aldı. Twitter TikTok benzeri bir video akışı Hindistan'da kullanıma sundu.

Böylece sosyal medya platformlarındaki TikTok rüzgarı Twitter'a da sıçramış oldu. TikTok'un video akışı Instagram'da Reels Youtube'da ise Shorts'u ortaya çıkarmıştı.

Keşfet sekmesinde yer alacak

Yeni özellik Keşfet sekmesinde yer alacak. Aşağıya doğru akan videolar görülecek. Twitter kullanıcısının burayı nasıl kullanacağı merak konusu. Twitter metin odaklı bir platform, sosyal medya kullanım trendi ise videoya doğru kayıyor. Mikroblogging sitesi Twitter'da uzun süredir devam eden kaybolan tweetler sorununa sınırlı çözüm geldi. Android, iOS ve masaüstü sürümde görülen kaybolan tweet'ler problemi birçok kullanıcıyı etkiliyordu.