Twitter'a yeni özellik geldi

Bugün itibariyle Twitter kullanıcıları platform üzerindeki etkileşimlerini daha eğlenceli hale getirebilecek. Sosyal medya platformunda beğendiğiniz tweetleri RT yaparken fotoğraf, video ve GIF kullanabilirsiniz. Twitter, bu yeni özelliği Android, iOS ve Twitter’ın mobil sitesinde aktif hale getirdi.

Retweete bir medya dosyası eklemek için ‘yorumla retweetle’ seçeneğini kullanarak GIF veya fotoğraf seçimine yönelebilirsiniz. Twitter, bu küçük eklentinin aslında platformun tasarımı nedeniyle biraz zor olduğunu belirtti.

Twitter sözcüsü konu hakkında, “İnsanların medya içeren bir Retweet'teki tüm içeriği hızlıca anlamalarının zor olduğunu tespit ettik. Bunun sitenin düzeniyle alakalı olduğunu ve iki büyük tweetin üst üste yığıldığını gördük. Bunu çözmek içinse orjinal tweeti daha küçük bir kutuya yerleştirdik ve yeni medyayı da büyük olarak paylaşmayı uygun gördük” dedi.

Bazı markalar bu işlevi daha ilk gününden kullanmaya başladı.