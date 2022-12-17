Teknoloji Twitterda gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı Elon Musktan geri adım
SOSYAL MEDYA

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu gazetecilerin hesaplarını yeniden aktifleştirdi.

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Haber Merkezi İHA
Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım
Elon Musk.

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, özel jetine ait uçuş bilgileri nedeniyle yaşanan krizde geri adım attı.

Musk, aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarının yeniden aktifleştirildiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, konuya dair yaptığı anketi işaret ederek, "Halk sözünü söyledi. Konumumu ifşa eden hesapların askıya alınmaları durdurulacak" ifadelerini kullandı.

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BM: "Endişelerimiz sürüyor"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Musk’ın geri adım atmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin dönmesi güzel haber, ancak endişelerimiz devam ediyor. Twitter’ın insan haklarına saygı gösterme zorunluluğu var" dedi.

Musk ile gazeteciler arasındaki gerilim

Musk, kendisi hakkında haber yapan The New York Times, The Washington Post, CNN, Voice of America muhabirlerinin de aralarında bulunduğu bazı gazetecilerin Twitter hesaplarını kendisine ait "kişisel bilgileri yayınladıkları" gerekçesiyle askıya almıştı. Özel jetine ait anlık konumun paylaşılmasının Twitter’da yasak olduğunu belirten Musk, gazetecileri kişisel bilgilerini ifşalamakla suçlamıştı. Musk’ın özel jetinin koordinatlarını paylaşan "@elonjet" adlı hesabın askıya alınmasına ilişkin gazeteciler, Musk’ın sürekli vurguladığı ifade özgürlüğüne olan bağlılığı ile kişisel olarak hoşlanmadığı bir hesabı yasaklama seçimi arasındaki gerilimi haber yapmıştı. Kişisel bilgilerin paylaşımını yasaklayan Twitter kurallarına değinen Musk, “İnternette kişisel bilgilerin ifşa edilmesiyle ilgili kurallar herkese olduğu gibi gazeteciler için de geçerli. Bütün gün beni eleştirebilirsiniz bu sorun değil. Ancak anlık konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun” demişti.
Musk, hesapların 7 gün boyunca askıya alınacağını ifade etmesinin ardından hesapların ne zaman açılması gerektiği hakkında Twitter’da anket açmıştı. Ankete katılan 3 milyondan fazla kişinin yüzde 59’u hesapların derhal eski haline döndürülmesi yönünde görüş belirtmişti.

AB ve BM’den tepki gelmişti

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetecilerin Twitter’daki hesaplarının keyfi olarak askıya alındığına dair haberler endişe verici. Medya Özgürlüğü Yasamızda bu desteklenmiştir. Elon Musk bunun farkında olmalı. Kırmızı çizgiler var. Yakında da yaptırımlar" ifadelerini kullanarak Musk’a uyarıda bulunmuştu. BM Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming de, "Medya özgürlüğü oyuncak değildir. Özgür basın, demokratik toplumların mihenk taşıdır ve dezenformasyona karşı mücadelede kilit bir araçtır" ifadeleriyle Musk’a tepki göstermişti.

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