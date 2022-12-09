Teknoloji Twitterda ikinci ifşa Gizli kara listeler açığa çıktı
SOSYAL MEDYA

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Gazeteci Bari Weiss, üst düzey Twitter yetkilileri, şirketin "siyasi görüş veya ideolojiye dayalı gölge yasaklama yapmadığına dair güvence" vermesine rağmen, gizli filtreleme yaptığını iddia etti. Perşembe gecesi uzun bir başlık halinde ' Twitter Dosyaları'nın ikinci bölümünü yayınladı

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Haber Merkezi Diğer
Twitterda ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı
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Gazeteci Bari Weiss, üst düzey Twitter yetkilileri, şirketin "siyasi görüş veya ideolojiye dayalı gölge yasaklama yapmadığına dair güvence" vermesine rağmen, gizli filtreleme yaptığını iddia etti.

Perşembe gecesi uzun bir başlık halinde ' Twitter Dosyaları'nın ikinci bölümünü yayınladı.

Kıdemli bir Twitter çalışanı Weiss'in mesajlarına, "Bu çok güçlü bir araç" derken, bir başkası "normal insanlar bizim ne kadar çok şey yaptığımızı bilmiyor" yanıtını verdi.

İddiaya göre Twitter moderatörleri, belirli bir tweet'in kapsamını veya tüm hesabın keşfedilebilirliğini sınırlamak için kullanıcıyı "Trendler Kara Listesi", "Kara Listede Ara" ve "Yükseltmeyin" gibi kategorilere ekleme yetkisine sahip.

Üstelik tüm bunlar kullanıcıların bilgisi veya herhangi bir uyarı olmadan gerçekleşiyor.

Belgelerin yayınlanması, Ekim ayında Twitter'ı devraldıktan sonra Gadde ve Roth da dahil olmak üzere birkaç üst düzey yöneticiyi kovan ve Twitter'ın önceki kararlarından bazılarını iptal eden, şirketin yeni CEO'su Elon Musk tarafından onaylandı.

Weiss sözlerini, "Haberciliğimize yeni başlıyoruz," diyerek bitirdi

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